Sempach Luzerner Polizei sucht Autounfallverursacher Am Freitag hat ein Audifahrer einen Unfall verursacht. Der unbekannte Mann flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitag zirka um 16:35 Uhr ist eine Autofahrerin auf der Schlachtstrasse in Sempach in Richtung Hildisrieden gefahren. Nach der Autobahneinfahrt bog sie nach Angaben der Luzerner Staatsanwaltschaft bei der Liegenschaft Honrich links ab. Dabei ist sie laut Medienmitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft vom Auto hinter ihr, einem dunklem Audi A6 Avant, mit ebenjenem Auto kollidiert. Der Audifahrer sei, ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern, in Richtung Hildisrieden weitergefahren.

Die Luzerner Polizei sucht einen dunklen Audi A6 Avant, dessen Heck- und Seitenscheiben abgedunkelt sind. Das Auto dürfte laut Polizeiangaben an der rechten Seite beschädigt sein. Personen, welche Hinweise zum Auto oder zum unbekannten Lenker machen können, sollen sich direkt bei der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 melden. (zgc)