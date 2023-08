SERIE «SOMMER VOR DER TÜR» Wohnungstausch: «Dass jemand anderes in meinem Bett schläft, stört mich überhaupt nicht» Der Häuser- und Wohnungstausch ist eine Alternative zum Hotel oder Airbnb. Die Netzwerke dafür umspannen beinahe die ganze Welt. Eine Zentralschweizer Nutzerin erzählt von ihren Erfahrungen.

Bild: Johner Images/Johner RF

Wie lässt es sich kostengünstig und nachhaltig verreisen? Eine Möglichkeit ist der Häuser- oder Wohnungstausch. Gemäss zwei bekannten Online-Plattformen tun dies auch einige Familien und Paare aus dem Raum Luzern und der Zentralschweiz.

Seit etwas mehr als einem Jahr zählen Lea* und ihr Partner dazu, die anonym bleiben möchten. Sie haben ihre Wohnung bisher einmal getauscht und es habe alles reibungslos geklappt. Sie haben mit den Tauschpartnern zunächst direkt über die Website der Tauschplattform kommuniziert, später per E-Mail und per Telefon. «Die Leute waren uns sympathisch», sagt Lea.

«Die allerpersönlichsten Sachen haben wir vor dem Tausch weggeräumt, aber dass jemand anderes in meinem Bett schläft, stört mich überhaupt nicht.» Grundsätzlich vertraut Lea der Tauschplattform: «Die Organisation wirft Leute raus, wenn Angaben nicht stimmen oder sie sich nicht an die Regeln halten, das gibt eine gewisse Sicherheit», sagt sie.

Anfragen aus Mauritius und Vancouver Island

Lea gefällt, dass sie auf der Plattform einerseits Unterkünfte an zentraler Lage findet, wie etwa in der Nähe des Eiffelturms in Paris und andererseits auch in Quartiere oder Gegenden kommt, die sie sonst nie sehen würde, weil sie nicht in touristischen Vierteln liegen. «Und wir haben viele Insider-Tipps von den Tauschpartnern und auch ihren Nachbarn für lokale Unternehmungen erhalten», sagt sie.

«Ich habe den Tausch als sehr angenehm wahrgenommen», erzählt Lea weiter. Und: «Es ist überhaupt nicht kompliziert, man benötigt einfach etwas Zeit.» Zeit, um sein eigenes Inserat mit Fotos und Beschreibungen zu erstellen, Anfragen zu beantworten, Tauschoptionen zu suchen oder die Wohnung für den Tausch vorzubereiten. Lea und ihr Partner haben bisher etwa 20 bis 25 Anfragen für einen Tausch erhalten, etwa aus Mauritius, Vancouver Island, der Westschweiz oder Holland. Ein nächster Tausch steht im Herbst an.

Anfänge reichen weit zurück

Eine der ältesten Organisationen zum Wohnungs- oder Häusertausch ist Homelink, die zunächst vor allem von Lehrerinnen und Lehrern in den USA genutzt wurde. Homelink besteht seit 1953 und ist als Non-Profit-Organisation in Brüssel eingetragen. Mittlerweile ist Homelink mit 27 Niederlassungen weltweit aktiv und seit 1996 im Internet zu finden mit Tauschobjekten in über 50 Ländern. Rund 5000 Mitglieder zählt die Organisation aktuell weltweit, etwa 160 davon in der Schweiz.

«Wir haben im Vergleich zu anderen Tauschplattformen wenig Mitglieder, dafür sind unsere aktiv, was Zeit spart», erklärt Helena Hefti Wenger, die lokale Ansprechpartnerin von Homelink für die Deutschschweiz und Österreich. Das liege unter anderem am Abomodell. Bei Homelink müssen die Interessierten ihre Mitgliedschaft aktiv verlängern, wenn sie weiterhin mitmachen wollen. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 130 Franken.

Es ist sowohl der klassische, wechselseitige Tausch möglich, als auch andere Formen. Die Schweiz sei ein beliebtes Land für einen Haus- oder Wohnungstausch. «Denn die Hotelpreise sind im internationalen Vergleich hoch», erklärt Homelink-Vertreterin Hefti.

Ab und zu werden auch Housesitter über Homelink gesucht, wie dieser Instagram-Post zeigt:

Homelink-Vertreterin: «Manchmal entstehen Freundschaften»

Hefti tauscht selbst und erzählt: «Probleme sind äusserst selten.» Es komme zwar vor, dass mal ein Teller kaputt gehe, oder unterschiedliche Ansprüche an die Sauberkeit bestehen. Doch: «Es geht in der Community um nachhaltiges Reisen, Respekt, Vertrauen und manchmal entstehen Freundschaften – es fliesst ja kein Geld.» Und die Homelink-Plattform sei auch weniger anonym als etwa Airbnb, sagt Hefti.

Bei Homelink schliessen die Tauschenden miteinander einen Vertrag ab. Dieser regelt die Details, etwa die genauen Reisedaten, die Schlüsselübergabe oder dass die Räumlichkeiten in gleich gutem Zustand zurückgegeben werden. Und auch, dass eine Partei nicht einfach ohne triftigen Grund kurzfristig vom Vertrag zurücktreten kann. Zudem wird empfohlen, dass jeweils beide Parteien beweisen können, dass Hausrat- und Haftpflichtversicherungen vorhanden sind.

Marktführer arbeitet mit einem Punktesystem

Die bekannte Tauschplattform Homeexchange – ebenfalls mit Ursprüngen in den USA und späterem Zusammenschluss mit dem französischen GuesttoGuest – hat gemäss eigenen Angaben über 450’000 Tauschdomizile in 187 Ländern zu bieten und ist mit einem weltweiten Marktanteil von über 70 Prozent Marktführer.

Bei Homexchange gibt es ein Punktesystem. Wer jemanden bei sich beherbergt, erhält dafür sogenannte Guest Points, die wiederum für einen Besuch bei einem anderen Mitglied der Gemeinschaft eingesetzt werden können. Dies vereinfache den Haus- oder Wohnungstausch, wenn er nicht wechselseitig stattfinde, erläutert die Organisation in ihrer Pressemappe. Die Mitgliedschaft bei Homeexchange kostet im ersten Jahr 160 Euro, danach wird es günstiger.

Schweiz knapp nicht unter den Top-10

Homeexchange ist auf Instagram aktiv, beispielsweise mit diesem Video über die Schweiz:

Die Schweiz liege an zwölfter Stelle der beliebtesten Tauschdestinationen, schreibt Homeexchange auf Anfrage. 2022 habe man 46’700 Übernachtungen in der Schweiz gezählt, für das laufende Jahr bereits 50’500. Dieses Jahr seien vor allem das Waadtland, Wallis, Zürich, Fribourg und Bern beliebt. Auf dieser Tauschplattform sind 3402 Häuser und Wohnungen in der Schweiz registriert.

Bei Homeexchange können Mitglieder ihr Profil verifizieren lassen. Dazu muss bei der Organisation ein Ausweisdokument der Person, die das Homexchange-Konto besitzt sowie ein weniger als ein Jahr alter Wohnsitz- oder Adressnachweis eingereicht werden für das angebotene Objekt. Als Adressnachweis gilt auch eine Strom- oder Telefonrechnung für das Objekt auf den Namen des Kontoinhabers.