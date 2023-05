Shoppingcenter Im Emmen Center gibt es bald einen Nike Store Im Verlaufe des Sommers gibt es in Emmen zwei neue Läden. Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike und das Schweizer Brillenlabel VIU Eyewear ziehen ins Center ein.

Der amerikanische Sportartikelhersteller Nike zieht im Laufe des Sommers ins Emmen Center, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf rund 600 Quadratmetern werde Nike eine breite Produktpalette anbieten. «Wir sind stolz darauf, eine weltbekannte Marke wie Nike im Emmen Center begrüssen zu dürfen», lässt sich Roland Jungo, Direktor Shopping Center Management, zitieren.

Nike und VIU Eyewear ziehen ins Emmen Center ein. Bild: PD

Mit VIU Eyewear zieht im Laufe des Sommers zudem ein weiteres Unternehmen ins Emmen Center. Die Schweizer Marke habe sich mit ihren Korrektur- und Sonnenbrillen in ganz Europa einen Namen gemacht. Jede VIU Brille wird in der Schweiz designt und in ausgewählten Werkstätten handgefertigt. (sfr)