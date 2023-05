Sicherheit Littering, Vandalismus, Lärm, Gewalt: So will die Stadt die Probleme bei der Ufschötti und der Kanti Alpenquai angehen Die Ufschötti und das Areal der Kantonsschule Alpenquai sind bei Jugendlichen beliebte Treffpunkte. Weil es dort immer wieder Probleme gibt, kommen Jungparteien mit Lösungsvorschlägen.

Dass die Ufschötti und das Areal der Kantonsschule Alpenquai beliebte Treffpunkte für Jugendliche sind, ist bekannt. Auch, dass dies oft negative Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner hat. Diese sehen sich mit Littering, Vandalismus, Lärm und Gewalt konfrontiert.

Nun haben sich drei Jungparteien dem Problem angenommen. Drei gemeinsam entworfene Projekte sollen dabei dazu beitragen, dass sich die Situation bereits ab diesem Sommer verbessert. So soll es mehr Sicherheit auf der Ufschötti und mehr Freiraum beim «Alpenquai» geben, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt.

«Wir motzen nicht nur, sondern sind bereit, Verantwortung zu übernehmen», teilen die Vertreterinnen und Vertreter von Juso, Junge Grüne, Junge Grünliberale, Jugend Mitte, den Jungfreisinnigen und dem städtischen Jugendparlament dem Luzerner Stadtrat in einem offenen Brief mit. Zusammen mit dem Sicherheitsmanager haben sie Vorschläge an Workshops erarbeitet.

«Safe Place», Toiletten und neue Regeln für Ufschötti

So wurde auf der Ufschötti bereits 2021 und 2022 das Projekt «Place to be» durchgeführt. Der Platz diente als Anlaufstelle für Jugendliche, die sich über Suchtmittel informieren wollten. Gemäss den Vorschlägen der Jungparteien soll das Angebot neu zum «Safe Place» werden: Wer sich nicht mehr sicher fühlt, kann sich während der Sommerferien jeweils am Freitag- und Samstagabend von 21 bis 24 Uhr vor Ort melden. SIP-Mitarbeitende betreuen die Anlaufstelle, beraten und unterstützen die Jugendlichen und sollen falls nötig die Polizei informieren.

Platziert werden soll der «Safe Place» gut sichtbar in der Nähe der Ufschötti-Buvette, dies mitsamt mobilen Toiletten. Ergänzend soll ein Begleitangebot für Jugendliche getestet werden, die von der Ufschötti zum Bahnhof laufen möchten. So würden sich viele Jugendliche auf diesem Weg unsicher fühlen. Dazu gibt es neu Verhaltensregeln für die Ufschötti wie etwa zur Lautstärke von Musikboxen und zur Abfallentsorgung.

Alpenquai-Areal soll öffentlich zugänglich werden

Zugleich soll das Alpenquai-Areal neu auch an den Wochenenden genutzt werden dürfen. Der Ort hat sich seit Corona als Aufenthaltsraum für Jugendliche und junge Erwachsene etabliert, wobei stets viel Abfall liegen blieb. Ein durch die Schulleitung engagierter Sicherheitsdienst habe daraufhin die Jugendlichen auf dem Areal weggeschickt.

Dies soll sich nun ändern: Neu weist der Sicherheitsdienst nur noch Besucherinnen und Besucher weg, die sich negativ auffallen. Die Stadt Luzern übernimmt zudem an den Wochenenden die Grundreinigung. Durch die Massnahme soll erreicht werden, dass sich weniger Leute auf der Ufschötti aufhalten. Dies entschärfe die dortige Situation. «Zudem sind auf dem Areal der Kanti Alpenquai viel weniger Anwohnende von Nachtlärm betroffen als auf der Ufschötti», wie es in der Mitteilung heisst.

Die Auswertung der genannten Massnahmen erfolgt schliesslich Ende Jahr. Sie soll erneut zusammen mit den Jungparteien, aber auch mit anderen Beteiligten wie der Anwohnerschaft durchgeführt werden. Danach wird entschieden, ob und welche Massnahmen auch 2024 umgesetzt werden. Sicherheitsdirektor Martin Merki hat bereits jetzt lobende Worte für die Jungparteien: «Es ist sehr erfreulich zu sehen, wie stark sich die Mitglieder der Jungparteien engagiert haben und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.» (lga)