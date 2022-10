Siegerprojekt Neuer Look für Gelateria von «Kalte Lust» – 17-jähriger Horwer gewinnt Wettbewerb Livio Müller hat bei einem Innenarchitekturwettbewerb für Lernende den ersten Rang geholt. Sein Vorschlag dient nun als Vorlage für das neue Interieur des «Kalte Lust»-Hauptgeschäfts.

Livio Müller mit den Visualisierungen seines Vorschlags in seinem Lehrbetrieb. Bild: Roger Grütter (Kriens, 6. Oktober 2022)

Ob profan mit Schoggi- oder doch ausgefallener mit Spekulatius-Geschmack – über 100 Sorten Glaces hat die Gelateria «Kalte Lust» im Angebot. Luzernerinnen und Luzerner kennen die Marke – jeweils im Sommer betreibt das Start-up einen Stand unter dem KKL-Dach. Produktion und Hauptgeschäft befinden sich jedoch in Olten. Und Letzteres wollen die Eigentümer nun aufpeppen. Hierfür spannten sie mit der Lehrmeistervereinigung Zeichner EFZ Innenarchitektur (LV IBZ) zusammen, die jährlich einen Wettbewerb für die Lernenden ausrichtet.

Glace-Auswahl bei «Kalte Lust» in Olten. Bild: Bruno Kissling

Die Aufgabenstellung lautete diesmal, das 20 Quadratmeter grosse Lokal von «Kalte Lust» neu zu gestalten, inklusive Möblierungskonzept. Dabei mussten die Lernenden unter anderem Sitzmöglichkeiten für zehn Personen berücksichtigen und dafür sorgen, dass der Vorschlag für andere Standorte umsetzbar ist. In Gestaltung und Form waren die Teilnehmenden aber frei. Das Echo war enorm: 35 Lernende aus der ganzen Schweiz meldeten sich an – so viele wie noch nie gemäss LV IBZ.

Blick ins «Kalte Lust»-Lokal in Olten, das bis im nächsten Frühling wieder als Suppenstube funktioniert. Bild: Kalte Lust

Pflastersteine soll's auch drinnen geben

Die Jury, in der unter anderem auch «Kalte Lust»-Mitgründer Florian Stähli sass, wählte den Vorschlag «Diine Dusse» von Livio Müller (17) aus Horw zum Siegerprojekt. Bei seinem Konzept verschmelzen drinnen und draussen miteinander. Als Beispiel sollen die Pflastersteine der Gasse im Lokalinnern in geeigneter Form weitergeführt werden. «Ich will den Charme der Oltner Altstadt in die Gelateria bringen», erklärt Müller.

Für den «Wow-Effekt» im Innern sorgt die Leuchtbeschriftung «Lääck miir!» hinter der Theke, es ist der Slogan der Gelateria. Für die Sitzgelegenheiten wie auch die gerundeten, verschieden hohen Pflanzengefässe wählte Müller weisses Eichenholz. Letzteres widerspiegle die Natur, und das Design der Pflanzentöpfe verkörpere das Bodenständige.

So stellt sich Livio Müller die Glace-Theke vor, vorne ist der Pflastersteinboden sichtbar, rechts hinten die Pflanzengefässe. Visualisierung: Livio Müller

Sein Konzept bringe die Identität von «Kalte Lust» zum Ausdruck, namentlich das Regionale, Frische und den Start-up-Gedanken, so sagt er es. Dabei kamen ihm wohl auch seine eigenen Esspräferenzen zugute. Müller sagt:

«Wenn ich Geburtstag habe, wünsche ich mir immer eine Glace-Torte, keinen Kuchen.»

Konzepte zu entwickeln, sei überhaupt sein Ding. Deshalb erfüllt ihn der erste Rang mit Stolz. «Das zeigt mir, dass ich beruflich auf dem richtigen Weg bin.» Noch befindet er sich im dritten Lehrjahr als Innenarchitekturzeichner bei K3 Architektur in Kriens. Danach ist die Berufsmaturität Gestaltung und Kunst für ihn ein möglicher Schritt.

Sie wählen ein Best-of aus verschiedenen Vorschlägen

Dass Müller die Umgebung bei seinem Vorschlag miteinbezieht, wird von der Jury in der Bewertung hervorgehoben. Zudem lobt sie das schlichte Farb- und Materialkonzept und die flexiblen Raumelemente. Doch was davon wird nun umgesetzt? Die Geschäftsleitung von «Kalte Lust» hat nicht nur das Siegerprojekt besprochen, ihr schwebt ein Best-of aus verschiedenen Vorschlägen vor. «Denn die Machbarkeit und Finanzierung spielen für uns natürlich eine grosse Rolle», sagt Mitgründer Darko Bosnjak. Beispielsweise müsse man bei den Pflastersteinen im Innern abklären, was dieses Material punkto Reinigung und Hygiene bedeutet.

Bis Ende Oktober will die Geschäftsleitung den künftigen Look des Hauptgeschäfts in Olten festgelegt haben. Der Umbau soll im Februar 2023 stattfinden, sodass der Betrieb pünktlich auf den Saisonstart im März wieder parat ist. Im Winter macht die Gelateria jeweils Pause, stattdessen gibt's Suppen. Bosnjak sagt:

«Leider hat sich die Ganzjahresglacekultur in der Schweiz noch nicht durchgesetzt – aber das kann ja noch werden.»