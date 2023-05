Sinnvoll Gastro Krienser Gastrofirma übernimmt die drei letzten Schweizer Mövenpick-Restaurants Mit dem Kauf agiert die Firma Sinnvoll Gastro mit Sitz in Kriens künftig auf dem nationalen Parkett.

Das Krienser Unternehmen Sinnvoll Gastro baut aus: Per Ende April 2023 übernimmt die Firma die letzten verbliebenen Mövenpick-Restaurants in der Schweiz: Es handelt sich um die drei Betriebe in Basel, Chiasso und Luzern. Die Luzerner Filiale befindet sich an der Pilatusstrasse im Gebäude der Luzerner Kantonalbank. Am Auftritt der drei Lokale werde sich «vorerst nichts ändern», heisst es in einer aktuellen Mitteilung von Sinnvoll Gastro. Auch die Mitarbeitenden werden übernommen. Geplant seien «höchstens kleine Anpassungen».

Das Mövenpick-Restaurant an der Stadtluzerner Pilatusstrasse. Bild: sma (2. 5. 2023)

Die Akquisition bedeutet ein neues Kapitel für die Traditionsmarke Mövenpick; gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1948. Auch für Sinnvoll Gastro ist die Übernahme bedeutungsvoll: Mit ihr wird die Firma zu einem schweizweit tätigen Unternehmen. Bisher führte die Gruppe vierzehn Restaurants und Hotels in der Zentralschweiz – unter ihnen das Restaurant Grottino 1313 in Luzern, das Eventlokal Startklar in Emmen, der Landgasthof Drei Könige in Entlebuch und das Hotel Restaurant Kaiserstuhl am Lungernsee. (sma)