Solidaritätsbeitrag Stadt Luzern spendet 20'000 Franken für Erdbebenopfer in Marokko Die Spende soll den Betroffenen vom Erdbeben in Marokko helfen. Sie wurde auf das Konto der Glückskette überwiesen.

Die Stadt Luzern spendet 20'000 Franken für die Betroffenen des Erdbebens in Marokko. Der Betrag wurde von der Finanzdirektion gesprochen und auf das Spendenkonto der Glückskette überwiesen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Glückskette und ihre Partnerorganisationen helfen den Menschen in Marokko und ermitteln derzeit die dringendsten Bedürfnisse vor Ort.

Wie die Stadt Luzern weiter schreibt, stellt sie jedes Jahr Geld für Nothilfen bereit. Im Budget für das laufende Jahr seien 110'000 Franken reserviert.

Marokko wurde in der Nacht auf den 9. September von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert. Mehrere Tausend Menschen starben. Es sind grosse Schäden entstanden; viele Familien sind obdachlos geworden. (cgl)