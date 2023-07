Sommer 2023 Ferienpass Luzern startet am Montag – das Programm bietet viel Abwechslung Der Luzerner Ferienpass findet vom 10. Juli bis 18. August 2023 statt. Er steht unter dem Motto Reise durch die Schweiz.

Kinder besuchten mit dem Ferienpass 2022 die SBB – viel zu entdecken gibt es auch in diesem Jahr. Bild: PD

In der Stadt Luzern startet am Montag der Ferienpass. Das vielfältige Angebot unter dem Motto Reise durch die Schweiz richtet sich an 6- bis 18-Jährige. Auf dem Programm stehen rund 200 Besichtigungen, 50 Ateliers und 80 Spezialangebote, wie die Stadt Luzern mitteilt.

Der Eröffnungsevent findet am 17. Juli um 13.30 Uhr auf dem Pausenplatz des Säli-Schulhauses statt. Er kann unabhängig vom Ferienpass besucht werden. Beim Schulhaus Säli befindet sich auch das Ferienpasszentrum, das eine Spiellandschaft für alle Kinder bietet. Es ist ab dem 17. Juli von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr offen.

Der Ferienpass kostet 12 Franken pro Woche, der Ferienpass Plus 17 Franken. Erhältlich sind die Pässe unter www.freizeit-luzern.ch. (cgl)