Sommerfestival «Luzern Live»: Music Brunch mit Caroline Chevin und Damian Lynn Unter dem Motto «Der Duft von Zopf und Gipfeli gepaart mit mitreissenden Klängen» bietet «Luzern Live» ein Erlebnis aus Brunch und musikalischer Unterhaltung.

Damian Lynn und Caroline Chevin werden am Music Brunch von «Luzern Live» auftreten. (Bilder: zvg/Stefan Kaiser)

Der Emmi Music Brunch findet während dem «Luzern Live» an beiden Festivalsamstagen, 22. und 29. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. In einer Medienmitteilung vom Dienstag verspricht der veranstaltende Verein «Luzern Live» einen Vormittag «voller Genuss und musikalischer Höhepunkte». Unterhalten werden die Besucherinnen und Besucher ab 10.30 Uhr von der Weggiser Soulsängerin Caroline Chevin und vom Krienser Popsänger Damian Lynn. Am Music Brunch können mehrere hundert Personen Motto nach dem «First come, first serve»-Prinzip verköstigt werden, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Familienkonzerte beim Pavillion

Nach dem Brunch geht das musikalische Programm von «Luzern Live» um 15 Uhr mit den Familienkonzerten beim Pavillon weiter. Sarah Laupper und die Luusbuebe werden am 22. bzw. 29. Juli ihre Kinderlieder zum Besten geben.