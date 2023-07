Serie «Sommer vor der Tür» Kopf hoch – die Luzerner Altstadt wird mit jedem Höhenmeter schöner Luzerns Altstadt ist eine nervige Shoppingmeile, finden Sie? Dann lohnt sich ein Perspektivenwechsel.

Wer durch die Luzerner Altstadt flaniert, ist meist auf den Boden fixiert. Weil man in dem Gewusel aufpassen muss, dass man anderen nicht auf die Füsse tritt. Und weil die bunten Schaufenster unseren kaufkräftigen Blick geschickt zu kanalisieren wissen.

Strassenszene aus der Luzerner Altstadt. Bild: Manuela Jans-Koch (29. 6. 2023)

Wenn wir unsere Augen aber für eine Weile von den Luftballonen, Rabattschildern und Kleiderständern abwenden und nach oben gucken, öffnet sich eine faszinierende neue Welt mit kunstvollen Fassadenmalereien, lauschigen Erkern, Statuen und sinnigen Inschriften. Der Blick nach oben hat das Potenzial, eine völlig unbekannte Seite der Stadt neu zu entdecken. Tourismus in der eigenen Stadt.

Eine Apotheker-Karikatur

Manche dieser Schätze sind gut versteckt, andere lassen sich mit etwas gutem Willen leicht entdecken. Zum Beispiel am Hirschenplatz und Weinmarkt. Wäre die Altstadt ein Schloss, so läge hier der Königssaal. Nirgends gibt es so viele und so üppige Fassadenmalereien auf engem Raum. Sie sind auch ein Geschichtsbuch. Am Hirschenplatz werden wir Zeugen der Schlacht von Dornach, am Weinmarkt sehen wir die biblische Hochzeit von Kanaa und die Verlesung des Bundesbriefs. Das prächtige Hotel Balances drängt sich dem Betrachter förmlich auf - ganz im Gegensatz zur einstigen Apotheke in der Kramgasse: Nur wenigen dürfte dieses Kleinod schon aufgefallen sein, das sich in der engen Gasse erhebt. Die Karikaturen der Apotheker-Zwerge sind unterhaltsam und enthüllen laufend neue Details, je länger man hinsieht.

Die ehemalige Boeglin-Apotheke an der Kramgasse mit Malereien von 1899. Bild rk

All die Malereien sind übrigens jünger als man glauben könnte - sie stammen grösstenteils aus dem 19. oder 20. Jahrhundert. Wer also denkt, die Luzerner Altstadt wirke «mittelalterlich», liegt falsch. Es ist nicht verwegen zu behaupten, dass das Gesicht der heutigen Altstadt zwischen 1850 und 1950 geprägt wurde.

Das liegt auch daran, dass man mit den richtig alten Kunstwerken nicht immer sehr zimperlich umgegangen ist. Das zeigt die spannende Geschichte des Rathausturms am Kornmarkt. 1577 wurde in Reiden ein Mammutknochen gefunden, der fälschlicherweise einem «Riesenmenschen» zugeordnet wurde. Unter dem Eindruck dieser Sensation wurde am Rathaus ein Bild des angeblichen Riesens aufgemalt – mitsamt einem von ihm entwurzelten Baumstamm. 1863 war man des Riesen überdrüssig, «dessen Nichtexistenz längst auf wissenschaftlichem Weg bewiesen ist», wie der Stadtrat schrieb. Das ist im Buch «Die Luzerner Fassadenmalerei» von Jochen Hesse nachzulesen.

Hakenkreuze am Rathausturm

Deshalb wurde der Riese übermalt ‒ mit einem «passenden Bild aus unserer vaterländischen Geschichte», einer Darstellung der Schlacht bei Sempach. Doch auch damit war man bald nicht mehr zufrieden. 1922 schrieb der Stadtrat einen Künstlerwettbewerb für eine Neubemalung aus. Um ein Haar hätte sich Luzern dabei eine kolossale Peinlichkeit erlaubt: Zu den Favoriten gehörte nämlich ein Projekt, das die Fassade mit hunderten Hakenkreuzen zugepflastert hätte. Sie wurden als harmlose Ornamentik-Muster verkauft, obwohl längst bekannt war, dass sich die deutsch-völkische Bewegung dieses Symbols bemächtigte. Letztlich wurde aber keines der eingereichten Projekte verwirklicht ‒ die bröckelnde Fassade wurde einfach heruntergerissen, seither ist der Turm «nackt». Eduard Renggli, der die Idee mit der Hakenkreuz-Fassade hatte, durfte sich ein paar Jahre später übrigens doch noch in der Altstadt verewigen: Von ihm stammt das Wandbild Hochzeit zu Kanaa am Weinmarkt.

Der Rathausturm präsentiert sich seit 100 Jahren ohne Verputz und ohne Fassadenmalerei. Dominik Wunderli (06.07.2023)

Ein paar Schritte weiter, am Kapellplatz, gäbe es am Hertensteinhaus prächtige Renaissance-Malereien zu besichtigen – wenn es 1825 nicht abgerissen worden wäre.

Zürcher Wappen am Kapellplatz. Bild rk

Heute steht an seiner Stelle das 2020 erbaute Geschäftshaus, dessen Fassade mit Ornamenten in den Luzerner Wappenfarben spielt. Wobei sich die Zürcher Architekten einen kleinen Scherz erlaubt haben: In einem unzugänglichen Winkel auf der Seite Holbeingasse werden die Luzerner Farben plötzlich zum Zürcher Wappen!

Engel mit Schwert am Kapellplatz. Bild rk

Dem Engel, der seit dem 16. Jahrhundert mit seinem Schwert über den Kapellplatz wacht, ist dies wohl egal – er hat seine eigenen Wappen, welche den Familien des einstigen Besitzerpaars gehören.

Szenenwechsel: In der Weggisgasse, der Parade-Einkaufsmeile Luzerns, übersieht man die künstlerischen Details besonders leicht. Oder haben Sie schon einmal den «Sterngucker» auf der Hausnummer 21 bemerkt? Noch besser versteckt als das Wandbild von 1926 ist der Sternenhimmel mitsamt Engelchen, zu dem der Astronom hochschaut.

Ein Sternenhimmel mit Engelchen versteckt sich unter einem Dachvorsprung an der Weggisgasse. Dominik Wunderli (06.07.2023)

Apropos hoch: Was macht bloss das Mädchen mit ihrem Hund, das derart hoch über der Weggisgasse 14 thront, dass man es von unten kaum erkennen kann? Die Skulptur stammt von Johann J. W. Schwerzmann (1925). Um es genauer zu sehen, müsste man ins gegenüber liegende Manor-Warenhaus hochsteigen, doch leider sind die dortigen Fenster nicht zugänglich.

Schwebende Statuen als Luzerner Spezialität

Es scheint eine Luzerner Spezialität zu sein: Statuen stehen hier nicht am Boden auf einem Sockel, sondern schweben über der Altstadt. So wacht die «Sandalenbinderin» hoch über dem Falkenplatz genauso wie die Skulptur von Franco Annoni über dem Mühlenplatz.

Falkenplatz. Bild rk

Mühlenplatz. Bild rk

Am Mühlenplatz erzählen wir die Geschichte der nie verwirklichten Fassadenkunst zu Ende. Während die Hakenkreuze am Rathaus glücklicherweise verhindert werden konnten, so würde man sich heute womöglich über eine originelle Bemalung der früheren Privatbank am Mühlenplatz freuen. Der Kabarettist Emil Steinberger lancierte dort 1983 einen Wettbewerb zur Neugestaltung. Mit dem Siegerprojekt - einem Löwen, dessen Schwanz sich als Kabel zu einer Steckdose schlängelt - war der Hausbesitzer allerdings nicht glücklich. Es endete wie so oft, wenn man sich in Luzern nicht einig wird: Heute präsentiert sich das Gebäude in schlichtem Weiss.