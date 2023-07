Sommervergnügen Stadtluzerner Badis sollen gratis werden, fordern die Jungen Grünen In Zug, Cham oder Bern kann die Bevölkerung bereits kostenlos in die Badi. Nun soll Luzern nachziehen.

Die Stadt Luzern soll für die Freibäder Tribschen und Zimmeregg künftig keinen Eintritt mehr verlangen. Das fordern Jona Studhalter und Johanna Küng (Junge Grüne) in einer Motion. Damit auch das Lido kostenlos zugänglich wird, sei der Betreiberin Strandbad Lido AG eine entsprechende Leistungsvereinbarung anzubieten und dem Grossen Stadtrat vorzulegen.

Gratis-Freibäder wären kein Novum. In Zug, Cham oder Bern kommt die Bevölkerung bereits in den Genuss von kostenlosen Zutritten. Studhalter und Küng argumentieren im Vorstoss folgendermassen: «Gratis-Badis wirken sich positiv auf den Ruf der Stadt Luzern aus. Auch die gastronomischen Angebote in den Freibädern selbst können durch mehr Kundschaft und durch Kundschaft, die sich gerade den Eintritt sparen konnte, profitieren.»

Hinzu komme, dass sich nicht alle einen regelmässigen Besuch im Freibad leisten können. Dies gelte insbesondere für «einkommensschwache Familien und Jugendliche, welche gerade am meisten von einer Aufsicht profitieren würden». Es sei wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Freibädern unter Aufsicht ihre Schwimmfähigkeiten verbessern können, bevor sie in unbeaufsichtigte Gewässer wechseln, heisst es weiter in der Motion.

Im Strandbad Tribschen kostet der Eintritt derzeit 5 Franken für Erwachsene, mit Sportcard sind es 4 Franken. Kinder bezahlen 3 beziehungsweise 2.50 Franken. Etwas teurer würde für die Stadt die Übernahme des Lido-Eintritts. Dort bezahlen Erwachsene unter der Woche 8 Franken und am Wochenende 10, Kinder 5 Franken. Das Waldschwimmbad Zimmeregg ist diese Saison wegen Umbauarbeiten geschlossen. (std)