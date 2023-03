Quelle: Tele 1

Luzern Neue Ausstellung im Verkehrshaus bringt Besuchern Klippenspringen näher In der neuen Sonderausstellung «Water – Breaking the surface» erleben Besucherinnen und Besucher im Verkehrshaus die Welt der extremen Wassersportarten. Virtuelle Realität und weitere Spezialeffekte machen die Sportarten erlebbar.

Die Sonderausstellung in der Red-Bull-Media-World, die am 20. März im Verkehrshaus eröffnet, bietet anhand innovativer Technologien mehrere neue Erlebnisse. Höhepunkt von «Water – Breaking the Surface» ist laut einer Medienmitteilung das Cliff-Diving-Erlebnis. Besucherinnen und Besucher können mit Hilfe von einer Mixed-Reality-Brille erleben, wie es ist, von der 27 Meter hohen Klippe in Sisikon in den Vierwaldstättersee zu springen.

Gezeigt wird auf der neun Meter langen LED-Wand das Porträt des Klippenspringers Jonathan Paredes (MEX). Mittels Ganzkörper-Bewegungs-Tracking werden Nutzerinnen und Nutzer in Echtzeit vor den Wellen visualisiert. Zudem kann auch die Surf-Fitness trainiert werden. Teil der Ausstellung ist auch das Apnoetauchen. (zim)