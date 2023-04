Museum Luzern Wenn Archivperlen zu neuen Perspektiven auf die Natur animieren Unkonventionell präsentiert und ausgewählt sind die Exponate in der aktuellen Sonderausstellung des Museums Luzern. Wer will, kann gar eigene mitbringen oder vor Ort gestalten.

Im Museum Luzern (das vereinte Natur- und Historische Museum) läuft seit kurzem eine neue Sonderausstellung unter dem Namen «Blickwinkel-Kabinett - und was siehst du?». Präsentiert werden zahlreiche Tierpräparate und Schmetterlinge, aber auch ein Herbarium, Gestein oder Dioramen.

Aktuell gibt es im Museum Luzern nach Farbe sortierte Schmetterlinge zu bestaunen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 4. 2023)

Sie stammen alle aus den Archiven des Museums, wo rund 1,5 Millionen Exponate schlummern, und sind sonst kaum in Ausstellungen zu sehen. «Wir haben die Kuratierenden der verschiedenen Sammlungen gefragt, welche Perlen sie schon immer mal zeigen wollten», erklärt Lena Deflorin, Leiterin Vermittlung des Museums. Die Ausstellung sei nicht nach naturwissenschaftlichen Ordnungsprinzipien wie etwa Tiergattungen gestaltet, sondern experimentell.

In dieser Vitrine sind die Exponate nicht nach naturwissenschaftlichen Kriterien, sondern nach Farben sortiert. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 4. 2023)

In einer der Vitrinen sind beispielsweise die Ausstellungsstücke nach Farben sortiert ausgestellt. Und unter den Exponaten befinden sich auch ein paar Schmuckstücke oder Gebrauchsgegenstände aus Naturmaterialien oder ein aufwendig bemalter und zum Aufbewahrungsschrank für Schmetterlingskästen umfunktionierter Bauernschrank, der samt Inhalt dem Museum vermacht wurde.

Eingene Haltung und Rolle hinterfragen

Die Ausstellung soll dazu anregen, die Natur aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die eigene Haltung ihr gegenüber zu hinterfragen. Einen solchen Perspektivenwechsel erleben Besucherinnen und Besucher etwa, wenn sie sich selber in einer Vitrine wiederfinden und von einer Steingeiss oder einem Wolf beobachtet werden.

Beobachten die Besuchenden die präparierten Tiere oder umgekehrt? Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 4. 2023)

Aufzeigen will die Ausstellung auch, wie sich das Naturverständnis im Verlauf der Zeit gewandelt hat. So wird auch das Thema des Sammelns und Präparierens aufgegriffen. «In der Wissenschaft war früher das möglichst vollständige Abbilden aller Lebewesen ein Ziel», erklärt Biologin Deflorin. Das zeige sich etwa anhand der umfassenden Sammlung des Luzerner Biologen und Lehrers Hans Bachmann von seiner Grönland-Expedition von 1908, die in der aktuellen Ausstellung präsentiert wird. «Damals hat sich die Gesellschaft noch nicht überlegt, ob eine Art erhalten oder geschützt werden muss», sagt Deflorin. Papiere von damals weisen beispielsweise lediglich «eine Kiste ausgestopfter Vögel, 22 Kilogramm» für den Transport aus.

Vor allem viele Meeresvögel hat der Luzerner Hans Bachmann von seiner Expedition nach Grönland mitgebracht. Sie und weitere Exponate aus seiner Sammlung sind nun im Museum Luzern zu sehen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 4. 2023)

Besucherinnen und Besucher bringen sich ein

Die Ausstellung ist partizipativ, die Besuchenden gestalten sie fortlaufend mit. Sie können mitgebrachten Sand oder Federn analysieren und versuchen zu bestimmen, in ein Inventar eintragen und ausstellen.

Hier können Besucherinnen und Besucher die mitgebrachten Federn platzieren. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 4. 2023)

Weiter besteht die Möglichkeit, an Kreativstationen von der Natur und der Ausstellung inspiriert zu basteln, zu malen oder zu zeichnen. Bisher wurde davon schon rege Gebrauch gemacht, beispielsweise entstand ein Walrossschädel aus Karton oder eine Alge aus verschiedenen Bändern. Verschiedene Mitarbeitende des Museums arrangieren diese Werke dann jeweils einmal pro Monat neu zu einem wachsenden Kunstwerk.

Bei den Kreativstationen haben Besucherinnen und Besucher bereits ihre eigenen Ausstellungsstücke zum Thema Natur gestaltet. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 4. 2023)

Die Texte zur Ausstellung sind neu viersprachig in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfasst. Dies entspreche einem Wunsch, der bei vorherigen Ausstellungen geäussert wurde. Das Museum will damit inklusiver werden, ein breiteres Publikum, auch Touristinnen und Touristen ansprechen. Die Ausstellung läuft noch bis mindestens Ende 2023.