Sonnenberg-Tunnel 60 Stundenkilometer zu viel: 18-Jährige ist Führerausweis nach knapp drei Wochen bereits wieder los Auf der Autobahn A2 ist Mitte September eine junge Frau in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Anstelle der erlaubten 80 km/h war sie mit 140 km/h unterwegs. Den erst kürzlich erlangten Führerausweis musste sie abgeben.

In der Nacht auf Samstag, 10. September um 4.30 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin auf der A2 im Sonnenbergtunnel Richtung Norden unterwegs, als sie in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Auf dem Abschnitt mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h war sie mit netto 140 km/h unterwegs. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Die Lenkerin haben ermittelt und einvernommen werden können, schreibt die Polizei weiter. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Die Fahrprüfung hatte sie erst am 22. August dieses Jahres bestanden.

Die junge Frau wurde wegen qualifiziert grober Geschwindigkeitsüberschreitung zur Anzeige gebracht. Die gemessene Tempoüberschreitung fällt in den Bereich des Rasertatbestandes. (sig)