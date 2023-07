SP reicht Vorstoss ein Stadt Luzern soll Betreuung künftig in allen Schulferienwochen anbieten In Luzern sind heute «nur» 11 von 14 Schulferienwochen mit Betreuung abgedeckt – das soll sich ändern. Wie läuft dies andernorts?

Pünktlich zum Start der ersten Schulferienwoche lanciert die SP in der Stadt Luzern einen Vorstoss zum Thema Betreuung in den Ferien. Darin fordert die Partei den Stadtrat dazu auf, deren Ausbau zu prüfen. Heute bietet die Stadt während 11 von 14 Schulferienwochen pro Jahr an zwei Standorten eine Betreuung an – ausgenommen sind die erste Sommerferienwoche und die Weihnachtsferien. «Dieses Angebot entspricht nicht mehr den realen Anforderungen von Familien», schreibt die SP in einer Medienmitteilung vom Montag. Deshalb soll die Betreuung auf alle 14 Schulferienwochen ausgeweitet werden.

Damit Familie und Beruf zu vereinbaren sind, braucht’s in den Ferien Betreuungsangebote für Kinder. Symbolbild: Tom Werner/Digital Vision

SP-Grossstadträtin und -Postulantin Maria Pilotto ist selber Mutter von zwei Kindern im Kindergarten- respektive Kitaalter. Sie sagt: «Das Thema betrifft mich nicht nur persönlich – ich höre auch sonst immer wieder, dass ein Betreuungsangebot über sämtliche Ferienwochen einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie dienlich wäre.» Das heutige Angebot entspreche nicht mehr dem Zeitgeist. «So schreibt mir die Stadt quasi vor, dass ich etwa in den Weihnachtsferien freinehmen muss und dies auch kann», sagt sie und fügt an: «Für mich gibt es keinen Grund, die Betreuung nicht während aller Wochen anzubieten.» Pilotto ist überzeugt, dass eine Ausweitung einem breiten Bedürfnis entspricht. Je nach Einkommen der Eltern kostet ein ganzer Tag Ferienbetreuung zwischen 18 und 90 Franken.

Roger Baumeler, Präsident des Vereins Alleinerziehender Mütter und Väter Luzern, findet das Anliegen zwar «unterstützenswert». Er schränkt aber sogleich ein: «Mit elf Wochen ist die Stadt Luzern im Vergleich zu den meisten anderen Gemeinden im Kanton schon heute sehr gut aufgestellt.» Und die drei fehlenden Wochen könnten Eltern überbrücken, zumal es auch noch Angebote wie den Ferienpass gebe. Viel lieber sähe es Baumeler, wenn die vielen kleinen und mittleren Gemeinden überhaupt ein solches Angebot stemmen würden – etwa gemeinsam. «Gerade in kleinen Dörfern haben es Alleinerziehende besonders schwer», sagt er.

In Kriens, Emmen, Ebikon und Zug gibt’s weniger

Auch andere (grosse) Luzerner Gemeinden bieten einen Ferienhort an. Emmen etwa – allerdings nur je eine Woche in den Herbst-, Fasnachts- und Osterferien sowie während drei Wochen in den Sommerferien. Ähnlich handhabt es die Gemeinde Ebikon mit je einer Woche in den Herbst-, Fasnachts- und Osterferien sowie zwei Wochen im Sommer. Die Stadt Kriens wiederum, die den Ferienhort 2022 aus Spargründen gestrichen hatte, hat diesen wieder eingeführt – abgedeckt sind 9 von 14 Ferienwochen. Auch in Horw sind Kinder in 9 von 14 Ferienwochen versorgt. Ein Blick in die vermögende Stadt Zug zeigt zudem: Auch hier gibt’s die Betreuung nicht während aller Wochen – ausgenommen sind ebenfalls die Weihnachtsferien sowie die erste und zweite Sommerferienwoche.

Den vollen Service – Betreuung während aller Schulferienwochen und auch an unterrichtsfreien Tagen – erhalten Eltern derweil in der Stadt Zürich. Diese ist allerdings auch mehr als fünf Mal grösser als Luzern.

Ausbau der Ferienangebote in Luzern angekündigt

Der Luzerner Stadtrat hatte bereits vor eineinhalb Jahren angekündigt, das Betreuungsangebot in den Schulferien ausbauen zu wollen – dies als Antwort damals auf ein Postulat von SP, Grünen und GLP. Dabei bezog er sich jedoch vor allem auf eine zeitliche Ausweitung der Kreativ- und Sportwochen. Es hiess aber auch, dass als weitere Massnahme die Ferienbetreuung der städtischen Schülerhorte ihr Platzangebot weiter ausbauen und die Betreuungsorte dezentralisieren soll.