Spielwarengeschäft Traditionsgeschäft Franz Carl Weber kommt nach fast 20 Jahren zurück in die Stadt Luzern An der Weggisgasse werden zukünftig Kinderträume wahr: Das Traditionsunternehmen Franz Carl Weber, das bis 2003 eine Filiale am Falkenplatz betrieb, kehrt nach Luzern zurück.

Nach rund neun Jahren weicht der Schuhhändler Sidestep an der Weggisgasse einem Spielwarengeschäft. So weit, so unspektakulär. Wäre da nicht der Name des neuen Geschäfts: Franz Carl Weber. Ein Traditionsunternehmen mit 140-jähriger Geschichte, einer der ältesten Spielzeughändler weltweit. Jahrelang befand sich eine Filiale des Unternehmens mitten in der Stadt Luzern, am Falkenplatz gingen Generationen von Luzernerinnen und Luzernern ein und aus.

Die Filiale an der Weggisgasse 10 befindet sich momentan noch im Umbau. Bild:Michael Messmer (Luzern, 6. September 2022)

Nach der Schliessung des Standorts Luzern 2003 mussten sich Kinder und ihre Eltern fortan mit der Filiale an der Bahnhofstrasse in Zug begnügen. Nun scheint eine Wende bei Franz Carl Weber eingekehrt zu sein. Neben der Stärkung des Onlinehandels, die die neue Investorengruppe vorangetrieben hat, setzt der Spielwarenhändler nun auch wieder verstärkt auf den persönlichen Verkauf. Wie die neue Filiale in der Weggisgasse gestaltet und wann sie eröffnet wird, bleibt vorerst offen. Auf Anfrage teilte das Unternehmen mit, dass mit weiteren Details in den nächsten Tagen zu rechnen sei. (mha)