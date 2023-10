Stadion-Streit Jetzt zeigt der Ex-FCL-Präsident die aktuelle FCL-Verwaltungsrätin an Neues Kapitel im Luzerner Stadion-Streit: Ex-FCL-Präsident Philipp Studhalter, der sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, will Ursula Engelberber vom FCL-Verwaltungsrat vor Gericht sehen.

Philipp Studhalter war früher Klub- und Verwaltungsratspräsident beim FCL. Ursula Engelberger ist Mitglied im aktuellen Verwaltungsrat der FCL Holding AG. Bilder: Keystone

Zwölf Rechtsfälle sind im Verlaufe der Alpstaeg-Affäre schon entstanden. Bald kommt ein 13. Fall dazu: «Ich werde Ursula Engelberger strafrechtlich wegen Ehrverletzung anzeigen», sagt Rechtsanwalt Philipp Studhalter, ehemaliger FCL-Klub- und Verwaltungsratspräsident, in einem Interview mit der Nachrichtenplattform «Nau».

Studhalter will Engelberger vor Gericht bringen, nachdem diese ihn letzte Woche mit heftigen Vorwürfen eingedeckt hatte: Sie und der FCL werfen Studhalter vor, er und Bernhard Alpstaeg hätten den FCL bewusst getäuscht, als die Aktienmehrheit an der Stadion Luzern AG an Alpstaeg überging. Konkret hätte dem FCL ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden müssen und man hätte auch aktiv darauf hinweisen müssen, hiess es. Konkret sagte Engelberger: «Es ist soweit gegangen, dass Studhalter dem Verwaltungsrat der Holding bewusst falsche Informationen vorlegte und betonte, die Holding hätte kein Kaufrecht.»

«Sie greift mich als Rechtsanwalt an»

Vielleicht ergreift Studhalter neben der Strafanzeige noch ein weiteres Rechtsmittel gegen Anwältin Engelberger: «Aufsichtsrechtliche Schritte müssen wir noch abklären. Sie greift mich als Rechtsanwalt, trotz meiner dannzumaligen Funktion als Verwaltungsratspräsident des FCL, an.»

Telefonisch war Studhalter am Sonntagnachmittag nicht zu erreichen. Gemäss dem erwähnten Artikel argumentiert Studhalter folgendermassen: Das mögliche Vorkaufsrecht sei nicht zum Tragen gekommen, weil mit Bernhard Alpstaeg ja der Eigentümer der FCL Holding AG und somit eine dem FCL «ideell oder wirtschaftlich nahestehende Person» die Mehrheit der Stadionaktien übernommen habe. «Wirtschaftlich einfach gesagt: Es gehörte ihm schon, warum sollte er einer anderen Gesellschaft, die wirtschaftlich auch von ihm beherrscht wird, ein Vorkaufsrecht einräumen. Das ergab keinen Sinn und war im Baurechtsvertrag deshalb auch nicht vorgesehen.»

Auch die anderen Vorwürfe weist Studhalter von sich. Stadt und Verwaltungsrat seien informiert gewesen. Und es habe in seiner Präsidialzeit auch gar nie ein strategisches Interesse bestanden, dass der FCL an das Stadion gelange. «Ich kann mir in diesem Falle beim besten Willen nichts vorwerfen.»

«Das ist sehr verletzend für mich»

Studhalter zeigt sich weiter sehr enttäuscht, dass man ihn nun mit solchen Vorwürfen eindecke: «Wenn man während einigen Jahren so viel Energie in diese grossartige Institution und Region gegeben hat und geben durfte, zwischen den Aktionären vermittelt und gleichzeitig Strukturen ausgebaut hat, das Defizit reduziert und den Club stabilisiert hat, ist das jetzt sehr verletzend für mich.»

Auf der Gegenseite hat man im Verwaltungsrat der FCL Holding AG das Interview von Studhalter «zur Kenntnis genommen», wie es auf Anfrage heisst. Man wolle sich nicht dazu äussern.

Im Stadion-Streit werden sich die Parteien wie in der restlichen Alpstaeg-Affäre kaum aussergerichtlich finden. Aktuell liegt der Lead bei der Stadt Luzern, die mit der Heimfallklausel des Baurechtsvertrages die Übernahme des FCL-Stadions überprüft. Nach einem ergebnislosen Schlichtungsverfahren zwischen den Parteien wäre ein Schiedsgericht die nächste Instanz. Sicher ist: Fällt das Stadion an die Stadt, hat der FCL Interesse, dieses anschliessend zu übernehmen: «Es würde dem Verein völlig neue Möglichkeiten eröffnen», meinte Vereinspräsident Stefan Wolf.

Studhalter will Liga-Boss bleiben

Im Interview wird auch die aktuelle Rolle von Studhalter als Präsident der Swiss Football League (SFL) thematisiert. Auf die Frage, ob er sich im November in dieser Funktion wieder wählen lassen will, antwortete er: «Es geht um meine Person. Ich muss einen Schritt machen und mich für die Verteidigung meiner Ehre einsetzen. Die Clubs werde ich durch eine Stellungnahme informieren. Es geht mir nicht darum, mit dem FCL im Streit zu sein. So, wie ich es wahrnehme, ist mein Problem hauptsächlich mit Ursula Engelberger. Ich will als SFL-Präsident kandidieren, aber wie in einer Demokratie üblich, werden die Clubs entscheiden.»