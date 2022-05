Stadt Kriens Initiative für bezahlbare Kinderbetreuung mit mehr als 650 Unterschriften übergeben Die SP Kriens reicht bei der Stadt am Dienstag die Tagesstruktur-Initiative ein. Über 650 Personen fordern die Wiedereinführung des Ferienhorts und bezahlbare Kinderbetreuungstarife.

Aus Spargründen hat die Stadt Kriens die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung stark erhöht und den Ferienhort kurzfristig gestrichen. Dies bringt viele Eltern in Nöte. Die SP Kriens hat deshalb eine Initiative lanciert – und diese nun am Dienstag der Stadt übergeben. Mehr als 650 Personen haben diese unterschrieben und fordern damit die Wiedereinführung des Ferienhorts und bezahlbare Tarife, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Nötig gewesen wären 500 Unterschriften.

Hier werden die Unterschriften eingereicht. Bild: PD/SP

Die Initiative verlangt vom Stadtrat und Einwohnerrat konkret die Ausarbeitung eines Reglements. Dieses regelt den Betrieb der schul- und familienergänzenden Kinderbetreuung sowie der Tagesstrukturen inklusive Betreuung in den Schulferien und Tagesfamilien, definiert die Qualitätsanforderungen und gibt die Finanzierung vor.

Hort soll spätestens nächstes Jahr wieder eingeführt werden

So sollen die Elternbeiträge 20 bis 30 Prozent der Betriebskosten decken – wie dies die kantonalen Richtlinien vorsehen. Aktuell sind es über 40 Prozent. Der Hort soll zudem spätestens 2023 wieder eingeführt werden.

«Mit bezahlbarer Kinderbetreuung wird in anderen Städten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert, um anschliessend als Stadt wieder von höheren Steuereinnahmen zu profitieren», wird SP-Fraktionschef Michael Portmann in der Mitteilung zitiert. «Diese Win-win-Situation ist das Ziel für Städte und Familien und das hat die Stadt Kriens mit der massiven Verteuerung der Elternbeiträge deutlich verfehlt.» (hor)