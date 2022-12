Kündigung Nach nur 18 Monaten: Erste Krienser Stadtschreiberin geht schon wieder Die Krienser Stadtschreiberin Karin Schuhmacher Bürgi verlässt ihren Posten per Ende Mai 2023. Sie habe sich den Verwaltungsalltag anders vorgestellt.

Die Stadt Kriens muss bereits wieder eine neue Stadtschreiberin oder einen neuen Stadtschreiber suchen. Die aktuelle Stelleninhaberin Karin Schuhmacher Bürgi hat gekündigt – als erste Frau hatte sie den Job erst am 1. Oktober vor einem Jahr angetreten.

Stadtschreiberin Karin Schuhmacher Bürgi bei der neuen Hochschule Luzern - Musik beim Südpol. Bild: Pius Amrein (Kriens, 7. Oktober 2021)

«Der Entscheid fiel mir sehr schwer,» wird Schuhmacher in einer Mitteilung der Stadt Kriens vom Donnerstag zitiert. «Die Arbeit im Team in Kriens hat mir viel Freude bereitet.» Letztlich seien es persönliche Gründe gewesen, die sie zu diesem Wechsel bewogen hätten: «Ich kam aufgrund der Ausschreibung, der Gespräche und meinen bisherigen beruflichen Erfahrungen mit gewissen Vorstellungen an die Aufgabe als Stadtschreiberin nach Kriens. Die Realität im Alltag sah dann aber anders aus.» Es sei ihr nicht gelungen, sich genügend vom Verwaltungsalltag abzugrenzen, damit genügend Zeit bleibe, dort aktiv zu werden, wo sie ihre effektiven Stärken sehe.

Sie konnte ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen

Sie verstehe ihre Aufgabe als Stadtschreiberin in einer stark vermittelnden Funktion und möchte alle Beteiligten mitnehmen. Dies sei in Kriens angesichts der Fülle von Aufgaben, der benötigten Detailtiefe und der aktuellen Dynamik der Stadtentwicklung und «nicht zuletzt auch aufgrund der fehlenden Ressourcen nicht möglich gewesen», heisst es in der Mitteilung. Damit habe sie ihre eigenen Erwartungen an dieses Amt nicht erfüllen können.

Schumacher wird Kriens per Ende Mai 2023 verlassen, sie habe ihren Abgang nun frühzeitig angekündigt, um einen geregelten Übergang bei der Nachfolge zu ermöglichen.

«Wir bedauern ihren Abgang sehr,» wird die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf (Mitte) in der Mitteilung zitiert. «Sie hat einen Kulturwandel zur departementsübergreifenden Zusammenarbeit mit initiiert und geprägt.» Dieser Weg sei noch lange nicht zu Ende - «aber es ist Karin Schuhmacher gelungen, am Anfang dieses Weges wichtige Impulse zu setzen.»

Auch in der Stadt Luzern ging der Stadtschreiber rasch wieder

In der Stadt Luzern gab es 2019 einen ähnlichen Fall: Der damalige Stadtschreiber Urs Achermann hatte seine Stelle nach nur zwei Jahren gekündigt. «Seine Erwartungen an die Gestaltungsmöglichkeiten und die Vorstellungen über die Amtsführung haben sich nicht im gewünschten Umfang umsetzen lassen», schrieb der Stadtrat damals. Achermanns Vorgänger Toni Göpfert hatte die Tätigkeit während 27 Jahren ausgeübt. Auch Karin Schuhmachers Vorgänger Guido Solari hielt es mit 14 Jahren wesentlich länger als Stadtschreiber aus. (hor)