Stadt Kriens Schappe-Buvette war nicht selbsttragend: Das sagt der Betreiber zum frühzeitigen Ende Die Schappe-Buvette hatte von Beginn an einen schweren Stand und bleibt nach der Winterpause geschlossen. Der Betreiber Tamino Müller schätzt seine Krienser Buvetten-Zeit ein.

Die Buvette schliesst ihre Tore endgültig. Bild: Stadt Kriens

Bereits nach einer Saison schliesst die Buvette im Innenhof des Schappe-Kulturquadrats. Geplant war eine Testphase von 1,5 Jahren. Nun nimmt Barbetreiber Tamino Müller erstmals Stellung zum verfrühten aus. «Aufgrund der kurzfristigen Aufgleisung der Buvette und der Eröffnung in eine angebrochene Buvetten-Saison wollte man diesem Labor mit 1,5 Jahren eine genügend lange Laufzeit bieten», erklärt er auf Anfrage. Jedoch stellte sich schnell heraus, dass die Buvette im Kulturquadrat kein Selbstläufer ist.

«Selbst im Hochsommer, der eigentlichen Buvetten-Hauptsaison, fand nur wenig Laufkundschaft den Weg zur Buvette. Inmitten der Betonlandschaft wird es im Innenhof jeweils schnell heiss.»

Jedoch ist Müller der Meinung, dass von Seiten der Krienserinnen und Krienser das Bedürfnis nach einem belebten Zentrum sicher vorhanden ist. Mittels Veranstaltungen sei es ihm gelungen, mehr Sichtbarkeit zu erreichen. So gab es gut besuchte Tanzfeste, und sein persönliches Highlight war die Zusammenarbeit mit einem Spielwagen. «Der gesamte Platz war voll», erzählt Müller.

Gerade bei Familien konnte sich die Buvette gut positionieren. Einerseits gab es regelmässige Besuche von Eltern, deren Kinder die Musikschule besuchten, auch Animationen lockten viele Besucherinnen und Besucher an. Jedoch blieb der finanzielle Aspekt schwierig, da Familien meist nicht die finanziell starken Gäste seien.

Vom Netzwerk profitiert

Laut Müller, der ebenso Wirt der Hafenbar in der Metzgerhalle ist, wäre es den drei Gastroprofis ohne das Lokal in der Baselstrasse nie gelungen, die Schappe-Buvette in so kurzer Zeit aufzugleisen und zu führen. «Die Metzgerhalle finanzierte das Startkapital für die Infrastruktur.» Auch der laufende Betrieb konnte sich nur zur Hälfte selber finanzieren. Zudem sei die kurzfristige Aufgleisung nur dank ihrem gut ausgebauten Netzwerk und ihrem langjährigen Gastro-Know-how möglich gewesen.

In dieser ersten und einzigen Saison gelang es den drei Freunden jedoch nicht, ihre Investitionen wieder reinzuholen, «jedoch haben wir noch den Imbiss-Anhänger und den Pferdeanhänger, der als Getränkelager diente», so Müller.

Nach Luzern orientiert

Die umsatzstarken Tage in der Gastronomie - Freitag und Samstag - entsprachen nicht den anfänglichen Erwartungen und waren meist eher ruhig, führt Müller weiter aus. Nur wenig Krienser kehrten für ein Feierabendgetränk in die Buvette ein. Müller folgert, dass die Krienser trotz Angebot sich weiterhin zur Stadt Luzern hin orientierten.

Dort sieht er ein enormes Entwicklungspotenzial, aber auch sehr viel Arbeit. «Man könnte hier sicherlich einiges besser aufgleisen. Es braucht eine grössere Bandbreite. Auch mit Vereinen der Stadt Kriens könnte man mehr machen und so mehr Sichtbarkeit erreichen. Aber bis sich diese Gewohnheiten ändern, braucht es einiges an Entwicklungsarbeit.»

Metzgerhalle bleibt länger erhalten

Nach einem durchzogenen Sommer- und Herbstbetrieb ging die Buvette schliesslich in die Winterpause. Eine anfänglich geplante Wintersaison wäre mit zusätzlichen Investitionen verbunden gewesen. «Man hätte Events gebraucht, um die Gäste auch zur kalten Zeit auf einen Glühwein oder Punsch ins Schappequartier zu locken», sagt Müller. Diese Entwicklungsarbeit konnte Müller nicht in die Buvette stecken. In seinem Flaggschiff - der Hafenbar in der Metzgerhalle - war grosses geplant. Nach der erhofften mündlichen Zusage, dass ihre Pacht bis Frühling 2024 verlängert wird, wollten sie alle Energie in diesen Betrieb stecken.

«Die Ausstrahlung der WM benötigte alle Manpower, die wir aufbringen konnten, und neues Personal nur für die Buvette einzustellen, war aus finanzieller Sicht nicht attraktiv.» Die Hafenbar ist mittlerweile ein gut etabliertes Lokal. In die Beiz mit Gartenbar ziehe es Jung und Alt, eine kleine Töggeliszene und auch jene, die zu vorgerückter Stunde gerne das Tanzbein schwingen. Laut Müller bedienen sie auch eine Nische: «Es gibt in Luzern wenige Plätze, wo sich Ü50 auch wohl fühlt.» Rund um die Gastronomen Müller und Gomez bleibt es sicherlich spannend, da bereits ein neues Zukunftsprojekt in Planung ist, jedoch ist es laut Müller noch nicht spruchreif.