Stadt Luzern 1 Million ausgeben, ohne zu fragen: Stadtrat soll mehr Ausgabekompetenz erhalten Der Luzerner Stadtrat soll beim Geldausgeben mehr Spielraum erhalten. Folgen hat dies vor allem für den Kauf von neuen Grundstücken.

Die tolle Sicht auf die Stadt Luzern mit der Kapellbrücke von einer Terrasse unter dem Dach des KKL, das sein 25-Jahr-Jubiläum feiert. Bild: Urs Flüeler/KEY (16. 9. 2023)

750’000 Franken: So viel Geld darf der Luzerner Stadtrat auf einmal ausgeben, ohne jemanden fragen zu müssen. Was darüber liegt, benötigt die Zustimmung des Parlaments.

In Zukunft soll der Stadtrat über maximal 1 Million Franken selber verfügen dürfen. Diese Erhöhung wurde vom Stadtparlament einstimmig bewilligt – allerdings nicht wirklich zur Freude des Stadtrats. Denn dieser wollte seine eigene Ausgabekompetenz noch viel stärker erweitern, nämlich auf 2 Millionen. Dies sei nötig, «um uns ein wenig handlungsfähiger zu machen», sagte Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte).

Wer darf das Feuerwehrboot kaufen?

Doch der «Blankocheck» von 2 Millionen für den Stadtrat war dem Parlament klar zu hoch. Denn die Rechnung ist einfach: Je mehr Geld der Stadtrat in Eigenregie bewilligen darf, desto seltener kann das Parlament mitreden. Ein Beispiel: 2020 bewilligte das Parlament den Kauf eines neuen Feuerwehrbootes für 900’000 Franken. Künftig käme dieser Kredit nicht mehr ins Parlament, sondern könnte allein vom Stadtrat bewilligt werden. Auch bei der Schaffung von neuen Stellen oder bei Projektierungskrediten hätte das Parlament in vielen Fällen nichts mehr zu sagen.

Der Stadtrat wollte aber nicht nur seine eigene Finanzkompetenz deutlich erhöhen, sondern auch die des Parlaments: Dieses sollte neu über Kredite von bis zu 20 Millionen Franken frei bestimmen können – höhere Beträge würden obligatorisch der Volksabstimmung unterliegen. Heute liegt diese Limite bei 15 Millionen.

Eine Erhöhung hätte zur Folge, dass ein Geschäft wie die unterirdische Velostation (19 Millionen) nicht mehr an die Urne käme. Doch von diesem Machtausbau zulasten des Volks wollte das Parlament nichts wissen: Die Limite bleibt bei 15 Millionen – alle Kredite, die höher liegen, müssen vom Volk bewilligt werden.

Freie Hand bei Grundstückkäufen

Ganz andere Regeln gelten in der Stadt Luzern für Grundstückkäufe: Hier hat der Stadtrat heute einen Handlungsspielraum von bis zu 30 Millionen Franken. Doch auch hier findet der Stadtrat, das sei viel zu wenig. Er schlug vor, die Limite ganz einfach zu streichen – und in diesem Punkt zeigte sich auch das Parlament grosszügig: Die 30-Millionen-Limite wurde tatsächlich aufgehoben, künftig darf der Stadtrat Grundstückkäufe in beliebiger Höhe tätigen. Der Stadtrat argumentierte, bei Landkäufen brauche es kurze Reaktionszeiten und rasche Entscheide, wenn man gegen private Kaufinteressenten eine Chance haben wolle. Und da viele grosse Grundstücke teurer sind als 30 Millionen, sei diese Limite in der Vergangenheit oftmals hinderlich gewesen.

Die Aufhebung der Limite wurde vor allem von den Linken gelobt – als Beitrag zur weiteren Stadtentwicklung, wie Simon Roth (SP) sagte. Kritischer sind die Bürgerlichen: Marco Baumann (FDP) erinnerte daran, dass in der Stadt Luzern wegen der angenommenen Boden-Initiative ein Verkaufsverbot für städtische Liegenschaften gilt. «Das bedeutet: Alles, was wir einmal gekauft haben, können wir später nicht mehr verkaufen.» Deshalb sei es wichtig, dass das Parlament bei Grundstückkäufen weiterhin mitreden darf. Baumanns Antrag, die Kauflimite des Stadtrats wenigstens auf 40 Millionen zu begrenzen, wurde aber abgelehnt.

Die vom Parlament beschlossene Erhöhung der Ausgabenlimiten muss noch vom Volk bestätigt werden. Über die entsprechende Änderung der Gemeindeordnung findet im Frühling 2024 eine Volksabstimmung statt.