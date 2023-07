Stadt Luzern 16-jährige E-Bikefahrerin bei Kollision mit Auto verletzt – Polizei sucht Zeugen Bei einem Unfall in der Stadt Luzern wurde eine junge E-Bikefahrerin am Dienstagmorgen verletzt. Nun wird der involvierte Autofahrer gesucht.

Auf der Langsägestrasse kam es am Dienstagmorgen in der Stadt Luzern zu einem Unfall zwischen einem dunklen Mini Cooper und einer 16-jährigen E-Bikefahrerin. Diese wurde dabei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich um etwa 7.30 Uhr, als die junge Lenkerin von Kriens her auf der Langsägestrasse in Richtung Luzern fuhr. Auf der Höhe Obergrundstrasse 110 / Eichhof kam ihr ein dunkler Mini Cooper von der Obergrundstrasse her in Richtung Langsägestrasse entgegen. Bei der dortigen Verzweigung kam es schliesslich zur Kollision, wie die Polizei schreibt. Der Autofahrer hielt nach dem Vorfall kurz an und sprach mit der E-Bikefahrerin. Anschliessend fuhr der junge Mann jedoch weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen.

Deswegen sucht die Luzerner Polizei nun den am Unfall beteiligten Autofahrer. Der gesuchte Autofahrer oder Personen, welche Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können, sollen sich telefonisch unter 041 248 81 17 bei der Polizei melden. (lga)