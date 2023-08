Stadt Luzern 19-Jähriger klaut Motorfahrrad und fährt einem Auto ins Heck Ein junger Mann hat in Luzern einen Selbstunfall mit einem gestohlenen Leichtmotorfahrrad verursacht. Er wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Ein 19-jähriger Mann hat am Mittwochabend beim Luzerner Kantonsspital ein Leichtmotorfahrrad gestohlen und ist damit auf der Spitalstrasse in Richtung Kreuzstutz gefahren. Dabei überholte er mehrere Autos, welche hinter einem Bus warteten, und prallte ungebremst gegen das Heck eines stehenden Autos, schreibt die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung. Der Mann sei dabei erheblich verletzt worden und musste im Spital gebracht werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 4500 Franken. (tos)