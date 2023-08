Stadt Luzern 20’000 Franken Schaden bei Autobrand auf der Seebrücke: So lief der Einsatz der Feuerwehr ab Ein brennendes Auto auf der Luzerner Seebrücke zog am Sonntag viele Blicke auf sich. «Einen solchen Brand löscht man relativ schnell», erklärt die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Video: PilatusToday

Ein Autobrand mitten in der Stadt Luzern: Ein solches Ereignis zieht viele Blicke auf sich. So auch am Sonntagnachmittag, als im Bereich der Seebrücke ein Fahrzeug mit italienischen Kontrollschildern brannte. Aus dem Motorraum züngelten die Flammen.

Flammen züngeln aus dem Motorraum. Bild: Leserreporter (6. 8. 2023)

So spektakulär die Bilder waren, so normal war der Einsatz für die Einsatzkräfte, wie Sacha Müller, Chef Berufsfeuerwehr der Stadt Luzern, auf Anfrage erklärt. «Sechs Berufsfeuerwehrleute waren vor Ort. Einen solchen Brand löscht man relativ schnell und ohne spezielle Mittel.»

Als die Feuerwehrleute eintrafen, habe das Fahrzeug im Bereich des Motors und des Cockpits gebrannt. Ersthelfer versuchten mit handelsüblichen Feuerlöschern, den Brand zu löschen. «Die Feuerwehr hat die Flammen dann mit Wasser komplett gelöscht. Das ist nur mit Schutzausrüstung möglich, weil man sonst gar nicht an den Brandherd heran kommt», erklärt Müller.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Bild: Leserreporter (6. 8. 2023)

Beim Fahrzeug handelte es sich um ein Auto mit herkömmlichem Verbrennungsmotor. Ob Strom oder Benzin – für die Einsatzkräfte ändere sich dadurch bei einem Motorenbrand nicht viel, so der Feuerwehrmann. «Schwierig wird es erst, wenn bei einem Elektroauto das Batterienpaket brennt. Durch die Eigenreaktion der Batterien kann man das Feuer nicht löschen, sondern muss es über längere Zeit kühlen.»

20’000 Franken Schaden

Beim Fahrzeugbrand am Sonntagnachmittag wurde niemand verletzt. Es kam jedoch zu Verkehrsbehinderungen. Auch der Busbetrieb war beeinträchtigt. Gemäss Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von 20’000 Franken. Die Brandursache ist nicht bekannt und wird nun von Fachleuten der Polizei untersucht. (cgl)