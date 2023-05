Stadt Luzern 30-Jähriger ohne Führerausweis knallt betrunken in Hausfassade Der Mann dürfte zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten gestanden haben.

Das Auto nach dem Unfall. Bild: Luzerner Polizei

Rund 1,5 Promille hatte ein 30-jähriger Mann intus, als er am Donnerstagmorgen mit seinem Auto in der Stadt Luzern in eine Hausfassade krachte. Der Eritreer dürfte gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten gestanden haben. Weiter verfügt der Mann über keinen gültigen Führerausweis.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um zirka 6 Uhr. Der 30-Jährige fuhr in der Stadt Luzern vom Kreuzstutz her in die Lädelistrasse. Dabei knallte er mit der rechten Frontecke massiv gegen eine Hausfassade. Das Auto prallte ab und touchierte mit dem Heck einen parkierten Lieferwagen. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Der Fahrer musste sich auf Verfügung der Staatsanwaltschaft einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 50’000 Franken. (sfr)