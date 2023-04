Luzerner Stadtlauf Bereits 20 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr Die Familienkategorien sind bereits ausverkauft. Kurzentschlossene können sich aber auch am Lauftag noch Nummern holen. Sportprominenz wird am Samstag ebenfalls vor Ort sein.

Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum Startschuss des 45. Luzerner Stadtlaufs. Stand heute Mittwoch haben sich bereits 11'600 Läuferinnen und Läufer für die diesjährige Ausgabe des Luzerner Grossevents angemeldet. Wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben, entspricht diese Zahl einem Zuwachs von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Luzerner Stadtlauf ist ein beliebtes Familienevent. So sind die Familienkategorien dieses Jahr bereits wieder ausverkauft. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30.04.2022)

Die beliebten Familienkategorien seien bereits ausverkauft. Auch für Schulklassen ist gemäss Veranstalter zum jetzigen Zeitpunkt keine Anmeldung mehr möglich. Für die übrigen Kategorien bleibt die Online-Anmeldung für bis Freitagabend offen.

Und für alle Personen, die sich kurzfristig entscheiden, am Stadtlauf teilzunehmen, liegen am Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr an der Nachmeldestelle vor dem Hotel Schweizerhof Startnummern zum Abholen bereit. Am Lauftag selbst besteht zudem von 12.15 bis 18.15 Uhr die Möglichkeit, jeweils eine Stunde vor dem gewünschten Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz Luzern eine Startnummer zu ergattern.

Auch Sportprominenz wird am diesjährigen Luzerner Stadtlauf anwesend sein. So gibt Nicole Egger, Schweizer Meisterin über die Halbmarathon-Distanz im Jahr 2020, am Samstag am Luzerner Stadtlauf nach einer Verletzungspause ihr Comeback. Egger startet um 19.20 Uhr in der ‹Musegg Classic› - einer Kategorie, in der sie bereits 2019 gewonnen hat. (luz)