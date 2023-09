Stadt Luzern 58-Jähriger verletzt sich bei Bremsmanöver eines Busses – beteiligtes Auto fährt einfach weiter An der Kreuzung Pilatus- und Hirschmattstrasse musste ein Busfahrer am Donnerstag so stark bremsen, dass mehrere Insassen stürzten. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Bremsmanöver wurde am Donnerstagmittag in der Stadt Luzern ein Mann verletzt. Ein VBL-Bus fuhr auf dem Busstreifen von der Bushaltestelle Kantonalbank in Richtung Pilatusplatz los, als er links von einem Auto überholt wurde. Dieses bog vor dem Bus rechts in die Hirschmattstrasse ein. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, musste der Busfahrer deswegen stark abbremsen. Mehrere Fahrgäste stürzten dabei. Ein 58-jähriger Mann musste durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Das Auto fuhr nach dem Vorfall weiter.

An der Kreuzung Hirschmatt- und Pilatusstrasse ereignete sich der Vorfall. Screenshot: Google Maps/mha

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des roten Autos machen können. Auch Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 041 241 81 17 zu melden. (mha)