Stadt Luzern 81-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt und stirbt im Spital In der Stadt Luzern ist ein E-Bike-Fahrer aus noch unbekannten Gründen zu Fall gekommen und danach im Spital gestorben. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

Ein E-Bike-Fahrer ist am Samstagnachmittag um 16.45 Uhr auf der Langensandstrasse in Luzern Richtung Stadtzentrum vermutlich bei der Bushaltestelle Wartegg gestürzt. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Eine Passantin hat den 81-Jährigen aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Diese reanimierten den Mann noch vor Ort. Wenig später ist er im Spital verstorben.

Der Unfallhergang ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, welche gesehen haben, wie es zum Sturz gekommen ist. Hinweise können direkt an die Telefonnummer 041 248 81 17 gerichtet werden. (zim)