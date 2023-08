Stadt Luzern Ab Oktober wirtet ein neues Team im «Maihöfli» – zwei Personen sind im Quartier bereits bekannt Ab Oktober wird der Koch Robert Steuri die Gäste im «Maihöfli» in Luzern bewirten. Ihm zur Seite stehen zwei Gastronomen, die bereits in Luzern Fuss gefasst haben.

Nach dem Abgang von Sterne-Koch Oscar de Matos ist nun klar, wie es mit dem «Maihöfli» in Luzern weitergeht: Der 15-Punkte-Koch Robert Steuri vom Viersterne-Hotel «Glacier» in Grindelwald wird ab Oktober Küchenchef des Restaurants. Gemäss «Gault Millau» glaubt Steuri, dass seine Familie in der Stadt glücklicher wird als in den Bergen – deshalb der Umzug nach Luzern. Steuri hat im Sommer bei Jeroen Achtien in Vitznau und im Ausland bei den Stars Nick Brill und Sergio Herman gearbeitet.

Sein Plan fürs «Maihöfli»? Drei verschiedene Menüs – Fleisch, Fisch und vegan – und einzelne Gerichte à la carte. Unterstützt wird Steuri künftig von erfahrenen Luzerner Gastronomen: Christoph Aebersold und Agron Tunprenkaj haben im Oktober 2022 bereits das Restaurant «Felsenegg» übernommen, welches sich nur wenige hundert Meter vom «Maihöfli» entfernt befindet. (mha)