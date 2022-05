Stadt Luzern Abstimmungscouverts sollen bald portofrei verschickt werden können – das soll die Stimmbeteiligung erhöhen In der Stadt Luzern sollen die Abstimmungscouverts bald vorfrankiert werden. Im Juni entscheidet das Stadtparlament über die Änderung.

Aktuell nutzen 99,5 Prozent der Stimm- und Wahlberechtigten die briefliche Stimmabgabe. Bild: Pius Amrein

Mit Briefmarken auf Abstimmungscouverts soll bald Schluss sein – zumindest wenn es nach der Stadt Luzern geht. So wurden die gesetzlichen Grundlagen für ein portofreies Abstimmen geschaffen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Möglich sein soll das kostenlose Abstimmen allerdings erst ab Januar 2023.

Zuvor muss das Stadtparlament die Grundlagen zudem absegnen. Geschehen soll dies am 30. Juni. Der Entscheid unterliegt dabei dem fakultativen Referendum. Bereits im November wurden im Stadtparlament Forderungen nach vorfrankierten Couverts laut. So soll sich die Stimmbeteiligung durch das Vorhaben erhöhen.

Derzeit sind in der Stadt Luzern rund 53’000 Personen stimmberechtigt. Im vergangenen Abstimmungsjahr lag die Stimmbeteiligung im Durchschnitt bei 57 Prozent. Zirka 35 Prozent der Stimmenden – also rund ein Drittel – legen ihr Abstimmungscouvert in den Briefkasten der Stadtverwaltung.

Die Umstellung auf vorfrankierte Abstimmungs- und Wahlunterlagen soll gemäss Schätzung rund 150’000 Franken kosten. (lga)