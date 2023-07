Stadt Luzern Aldi reicht Baugesuch für neue Filiale in Littau ein Der Grossverteiler will eine Filiale mit einer Fläche von 1400 Quadratmeter eröffnen. Die Konkurrenz befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.

So soll die neue Überbauung auf der Seite hin zur Luzernerstrasse aussehen. Visualisierung: Deon AG

Nun ist klar: Der Discounter Aldi will in der Grossüberbauung Grossmatte West in Littau eine neue Filiale eröffnen. Ein entsprechendes Baugesuch liegt derzeit bei der Stadt Luzern auf. Wie das Portal «Zentralplus» berichtet, mietet der Grossverteiler die Räume in der Überbauung an der Luzernerstrasse und baut diese um. Die Ladenfläche werde 1400 Quadratmeter umfassen; die Kosten belaufen sich gemäss Bericht auf eine Million Franken.

Das Gesamtprojekt Grossmatte West in Littau umfasst über 450 neue Wohnungen, die seit 2018 in mehreren Etappen erstellt werden. Bereits 2020 gab ein Sprecher der Bauherrin Suva gegenüber unserer Zeitung bekannt, dass Aldi und Coop Filialen im Gebäude an der Luzernerstrasse eröffnen werden. Die Migros ist in der Grossüberbauung schon präsent. (cgl)