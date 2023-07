Stadt Luzern Alpineum lädt zum Gratis-Minifestival an der Denkmalstrasse Am Samstag, 5. August, findet die neunte Ausgabe des Festivals Invictis Pax statt. Es gibt Musik und eine Afterparty.

Bei dieser kleinen Kapelle neben dem Löwendenkmal und dem Alpineum findet das Festival statt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. 9. 2019)

Das Alpineum an der Luzerner Denkmalstrasse führt am Samstag, 5. August, das «Minifestival» Invictis Pax durch. Das teilt das Alpineum mit. Beim kleinen Platz neben der Kapelle und dem Café vor dem Löwendenkmal treten ab 15 Uhr mehrere Musikschaffende aus der Region auf: Visu (Rap), Visions in Clouds (Synth-Pop/Disco), Ishantu (Singer-Songwriterin) und Laddermen (Alternative Rock). Der Eintritt ist frei, zur Unterstützung des Festivals kann man Buttons für 5 Franken kaufen.

Ab 23 Uhr steht die Afterparty auf dem Programm, für diese kostet der Eintritt 15 Franken. Es stehen die DJ’s Mohn & Guy De Prà hinter dem Mischpult. Das Festival wird dieses Jahr zum neunten Mal durchgeführt. (std)