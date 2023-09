Stadt Luzern Alt SP-Stadtrat Werner Schnieper ist verstorben – in seiner Amtszeit wurde das KKL gebaut und die Kapellbrücke wiedereröffnet Der ehemalige Luzerner Stadtrat und Baudirektor Werner Schnieper ist gemäss Mitteilung seiner Partei am Dienstag verstorben.

Werner Schnieper. Bild: zvg

Am Dienstag ist alt Stadtrat Werner Schnieper im Alter von 84 Jahren verstorben, wie seine Partei, die SP Stadt Luzern, in einer Mitteilung schreibt. Schnieper vertrat die SP 15 Jahre lang, von 1971 bis 1986, im Grossen Stadtrat. Von 1987 bis 2000 war er Stadtrat und Baudirektor der Stadt Luzern. Er habe in dieser Zeit den neuen Zonenplan, die Wiedereröffnung der Kapellbrücke, den Neubau des KKL sowie weitere bauliche Entwicklungen der Stadt mitgeprägt.

Nach seiner politischen Karriere präsidierte Schnieper bis 2006 die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL). «Werner besuchte bis zuletzt die Parteiversammlungen der Sektion und war stolz auf die Entwicklung der Partei zur stärksten Kraft in der Stadt Luzern», heisst es in der Mitteilung weiter. Man danke Schnieper für alles, was er für die Partei und die Bevölkerung der Stadt Luzern geleistet habe. (mha)