Stadt Luzern Andreas Moser tritt zurück – Alexander Stadelmann rückt nach In der Fraktion der FDP im Stadtparlament kommt es zu einem Wechsel.

Andreas Moser.

Andreas Moser tritt per 1. Dezember aus dem Grossen Stadtrat zurück. Nachdem er sieben Jahre lang dem Stadtparlament angehörte, wechselte er 2011 in den Luzerner Kantonsrat, wo er im Sommer 2015 das Fraktionspräsidium übernahm. Bei den Wahlen 2020 wurde er erneut ins Stadtparlament gewählt.

Alexander Stadelmann. Bild: PD

Nachfolger von Andreas Moser im Grossen Stadtrat wird Alexander Stadelmann. Er ist Geschäftsführer der TCS-Sektion Waldstätte sowie Dozent an der KV Luzern Berufsakademie. Alexander Stadelmann ist in Luzern wohnhaft und Vater von zwei Kindern. «Mit ihm rückt eine gut vernetzte und vielseitig erfahrene Persönlichkeit in den Grossen Stadtrat nach», teilt die FDP mit. (rem)