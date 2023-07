Stadt Luzern Anhänger-Klappe reisst Lärmschutzeinrichtung ab In Luzern hat sich während der Fahrt bei einem Anhänger eine Seitenklappe geöffnet. Eine Lärmschutzeinrichtung wurde dadurch stark beschädigt.

Bei einem Anhänger öffnete sich während der Fahrt eine Seitenklappe. Bild: zvg

Ein Traktor mit Anhänger fuhr am Dienstag, 11. Juli, um ungefähr 13.30 Uhr von der Stadt Luzern in Richtung Kreuzstutz. Bei der SBB-Unterführung anfangs der Baselstrasse öffnete sich aus bisher unbekannten Gründen eine Seitenklappe des Anhängers. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, wurde in der Folge ein Teil der Lärmschutzeinrichtung an der Unterführung abgerissen.

Verletzt wurde gemäss der Mitteilung beim Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20’000 Franken. Wegen des Unfalls kam es auf der Strecke während rund eineinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen. (sfr)