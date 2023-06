Luzern / Chicago Zum Städtepartnerschaftsjubiläum sind zwei neue Wandbilder am Kasernenplatz geplant Die Fussgängerbrücke Sentisteg symbolisiert dabei die Verbindung der beiden Städte. Dort sollen im August ein Künstler aus Chicago und das Luzerner Duo Queen Kong je ein Wandbild malen.

Die Stadt Luzern plant zwei neue Wandbilder auf der Fussgängerbrücke Sentisteg am Kasernenplatz. Die Brücke soll dabei für die Städtepartnerschaft zwischen Chicago und Luzern stehen sowie den kulturellen Austausch symbolisieren. Geplant ist, dass die Wandbilder im August anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Partnerschaft zwischen den beiden Städten erstellt werden. Der Verein Städtepartnerschaft Luzern-Chicago ist Initiator des Projekts und hat das entsprechende Baugesuch bereits eingereicht. Die Auflagefrist läuft bis am 9. Juni 2023.

Das Projekt von Jeff Zimmermann auf der Strassenseite. Fotomontage: Stadt Luzern

Konkret sollen der in Chicago lebende Künstler Jeff Zimmermann sowie das Luzerner Künstlerduo Queen Kong je ein grosses Bild an die Wände der Fussgängerbrücke Sentisteg malen - Zimmermann auf der Strassenseite und Queen Kong auf der gegenüberliegenden Reussseite. Ein Teil des Wandbildprojekts wird von einem Stipendium der Swiss Benevolent Society of Chicago, der überwiegende Rest von privaten Sponsoren finanziert.

Das Luzerner Künstlerduo Queen Kong soll diese Wand auf der Reussseite der Fussgängerbrücke am Sentisteg bemalen. Fotomontage: Stadt Luzern

Der Verein Städtepartnerschaft Chicago-Luzern ist eine Initiative von World Business Chicago. Er verfolgt das Ziel, Programme mit Partnerstädten von Chicago zu entwickeln und koordinieren. 1988 unterzeichneten der Stadtpräsident von Luzern und der Bürgermeister von Chicago ein Städtepartnerschaftsabkommen, um die Beziehungen der beiden Städte zu stärken. Das Wandbildprojekt wurde 2019 erstmals geplant, dann aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. (luz)