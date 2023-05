Stadt Luzern Arbeiten am Löwendenkmal verzögern sich – Schuld ist das Regenwetter und eine zu hohe Feuchtigkeit Die Sanierungsarbeiten am Löwendenkmal hätten Mitte Mai abgeschlossen sein sollen. Nun ist klar: Sie verzögern sich bis im Sommer. Grund dafür ist eine zu hohe Feuchtigkeit.

Derzeit herrscht auf das Löwendenkmal nur eine eingeschränkte Sicht. Bild: Stadt Luzern

Die Arbeiten am Löwendenkmal, die Anfang März begonnen wurden, verzögern sich. Schuld daran ist die «unerwartet hohe Feuchtigkeit» in der Felsnische hinter dem Löwen. Das schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung. Statt wie geplant bis Mitte Mai werden die Sanierungsarbeiten wohl erst Ende Juli 2023 abgeschlossen sein. Für die Zeitverzögerung verantwortlich ist auch das regnerische Wetter, welches teilweise gar eine Einstellung der Arbeiten nötig machte.

Die Sanierungsarbeiten werden wohl erst Ende Juli 2023 abgeschlossen sein. Bild: Stadt Luzern

Eine zu hohe Feuchtigkeit könne am Denkmal Schaden anrichten, weshalb das Wasser so gut wie möglich abgeleitet werden müsse. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Um zu erkennen, wo genau das Wasser durchläuft und wie es besser abgeleitet werden kann, mussten aufwändige Sondierungsarbeiten vorgenommen werden. Diese haben einen höheren Sanierungsbedarf als erwartet aufgezeigt.» Neben zusätzlichen Entwässerungsbohrungen in den Entwässerungsstollen mussten auch ergänzende Ableitungsmassnahmen ins bestehende Entwässerungssystem vorgenommen werden.

Bis 22. Mai gibt es durch das Baugerüst nur einen eingeschränkten Blick aufs Löwendenkmal. Darüber habe man in Zusammenarbeit mit Luzern Tourismus die Gäste, Reiseleiterinnen sowie Reiseveranstalter vorgängig informiert. (mha)