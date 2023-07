Stadt Luzern Auf der Schönbühl-Wiese entstehen über 100 neue Wohnungen In der Nähe des Einkaufszentrums ist ein weiteres Bauprojekt geplant. Es soll die finnische Prägung des Quartiers verstärken.

Mehrere Neubauten sind in den letzten rund 20 Jahren im Gebiet beim Einkaufszentrum Schönbühl in Luzern entstanden. Nun folgt die letzte Etappe. Auf der Wiese am Hang zwischen Langensand- und Hirtenhofstrasse sind vier Gebäude mit total rund 110 Mietwohnungen geplant. Die Baupläne lagen kürzlich öffentlich auf, wie «Zentralplus» berichtete.

So soll die Überbauung entlang der Langensandstrasse aussehen. Visualisierung: PD

Bauherrin und Landeigentümerin ist wie bei den zuletzt realisierten Neubauten, die sich etwa am Schönbühlring befinden, die Familie von Schumacher. Diese rechnet mit einem Baustart im nächsten Jahr und einer Bauzeit von rund 18 Monaten. «Wobei es wegen Einsprachen noch Unsicherheiten beim Zeitplan gibt», sagt Miteigentümer Nicolas von Schumacher.

Quartierübliche Mietzinse geplant

Geplant sind vor allem 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen sowie einige grössere mit bis zu 5,5 Zimmern. Zielgruppe seien Ein- und Zweipersonenhaushalte sowie Familien, «die gerne in einem angenehmen Quartier wohnen wollen und die Nähe zum ÖV, zum Einkaufszentrum und zum See schätzen», sagt von Schumacher. Die Mietzinse stehen noch nicht fest, sollen aber «quartierüblich und für den Mittelstand bezahlbar sein».

Geplant wird die Überbauung, wie bereits jene am Schönbühlring, vom finnischen Architekturbüro Heikkinen-Komonen. «Die Gebäude werden äusserlich identisch sein mit jenen am Schönbühlring», sagt von Schumacher. Er beschreibt das Konzept so: «Transparente Treppenhäuser und Grünflächen rund um die Gebäude lassen die Überbauung trotz grosser Baukörper nicht zu schwer wirken.» Vorgesehen sind Höhen von maximal 20 Metern. Um den Aussenraum zu attraktivieren, sind Spielflächen geplant. Ausserdem soll der eingedolte Vorderrainbach wieder an die Oberfläche geholt werden.

Finnische Architektur prägt das Quartier

Finnische Architektur prägt das Schönbühl-Quartier schon lange. Fixpunkt ist das von Stararchitekt Alvar Aalto entworfene und 1968 eröffnete Hochhaus, das ebenfalls den von Schumachers gehört. «Wir haben uns für die Neubauten für das finnische Büro entschieden, weil dieses von Aalto beeinflusst worden ist und gut weiss, was zu seiner Architektur passt», sagt von Schumacher.

Das Aalto-Hochhaus im Schönbühl-Quartier. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. 8. 2019)

Die Baukosten für die neue Überbauung betragen schätzungsweise 45 Millionen Franken. Geplant sind auf dem Areal rund 85 unterirdische Auto- und 350 Veloparkplätze. Letztere werden gebührenfrei sein. Beim Umbau des Aalto-Hochhauses 2019 sorgte noch für Schlagzeilen, dass Veloabstellplätze kostenpflichtig waren. In der Folge führte die Stadt Luzern ein Verbot für solche Velogebühren ein.