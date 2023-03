Stadt Luzern Bahnverkehr in Luzern wieder aufgenommen – doch nicht alle Arbeiten liefen reibungslos ab Am Wochenende kam es aufgrund diverser Arbeiten zu einer Totalsperre am Bahnhof Luzern. Betroffen waren nicht nur Bahnreisende – auch auf den Strassen gab es Verzögerungen.

7 Bilder 7 Bilder Gähnende Leere im Luzerner Bahnhof. Einzig die Perrons der Zentralbahn sind für Reisende zugänglich. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

Am Bahnhof Luzern gab es dieses Wochenende kein Weiterkommen mehr: Grund dafür war eine Totalsperre aufgrund des Projekts «Zugfolgezeiten Luzern». So verlegten die SBB unter anderem neue Weichen.

Mit Ausnahme der Zentralbahn war der Zugverkehr somit unterbrochen: Reisende mussten bis Montagmorgen auf den Busersatzverkehr ausweichen. Dabei lief nicht alles ganz reibungslos ab, wie die SBB auf Anfrage mitteilen. So gab es Verzögerungen bei Arbeiten im Bereich Kreuzstutz, wo eine Brücke über die Strasse ersetzt wurde. Dies führte dazu, dass am Montagmorgen nur zwei von drei Gleisen zur Verfügung standen – gemäss der aktuellen Prognose soll das dritte Gleis erst im Laufe des Nachmittags wieder für den Bahnverkehr zur Verfügung stehen.

Damit fielen die Verstärkungszüge der BLS der Linie S77 während der Hauptverkehrszeit zwischen Wolhusen und Luzern aus. Auch zwei Interregio-Verstärkungszüge zwischen Luzern und Rotkreuz konnten zu diesem Zeitpunkt nicht wie geplant fahren. Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste zu minimieren, hielten die Züge der Linie IC 21 und IR 26 daraufhin ausserordentlich in Rotkreuz.

Tausend Reisende benutzten die Ersatzbusse

Derweil klappte der Busersatzverkehr am Wochenende gemäss SBB «insgesamt gut». Mehrere tausend Reisende hätten die Ersatzbusse benutzt, die ab Inseliquai nach Ebikon, Emmenbrücke und Littau verkehrten. Dies führte am Samstag zu knappen Platzverhältnisse in den Ersatzbussen. Am Sonntag seien daraufhin genügend Ersatzbusse im Einsatz gestanden.

«Jedoch wurde der Ersatzverkehr Richtung Emmenbrücke vom hohen Verkehrsaufkommen auf der Strasse beeinträchtigt», so Sprecher Reto Schärli. Somit hätten nicht alle geplanten Anschlüsse gewährleistet werden können.

So wurde der Online-Fahrplan am Sonntag denn auch ergänzt. Reisende nach Sursee, Olten und Basel SBB wurden zudem darauf hingewiesen, dass die Bahnanschlüsse in Emmenbrücke nicht garantiert werden können.

Nötig war die Sperrung, weil vier neue Weichen beim Nadelöhr unter der Langensandbrücke ersetzt wurden. Diese Arbeiten wurden wie geplant beendet. Der Bahnverkehr wurde am Montag wieder aufgenommen.