Stadt Luzern «Massive Preiserhöhung»: Beim EWL-Areal kommt's zum Planungsstopp Das Grossprojekt an der Industriestrasse kommt teurer als gedacht. Nun müssen Politik und Bauherrin über die Bücher.

Bei der vorgesehenen Überbauung auf dem Stadtluzerner EWL-Areal kommt es zu einer gleichermassen unerwarteten wie drastischen Wendung: Wahrscheinlich wird die Planung des Grossprojekts «Rotpol» vorderhand gestoppt. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrates empfiehlt dem Parlament, den Bericht und Antrag (B&A) zum «Rotpol» zurückzuweisen. Der Stadtrat soll ihn überarbeiten. Grund dafür ist, dass die Ausführung deutlich teurer wird als gedacht.

So soll das EWL-Areal künftig aussehen. Visualisierung: PD

Das zuständige Generalunternehmen, die Halter AG, habe Anfang März über einen «unerwarteten Preisanstieg» informiert, heisst es in einer Mitteilung der EWL Areal AG, der Bauherrin. Die Kosten für die Realisierung würden demnach um rund 31,5 Millionen Franken, also um rund 16 Prozent ansteigen. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Die massive Kostensteigerung liegt im klaren Widerspruch zu früheren Bestätigungen des Totalunternehmers.»

Sie sei für die EWL Areal AG «inakzeptabel». Die Halter AG habe den offerierten Kostendach-Werkpreis noch im Januar 2023 bestätigt. Daher «konnte und durfte die EWL Areal AG nicht mit einer derart massiven Preiserhöhung rechnen» – zumal die Grundlagen, mit denen die Preiserhöhung teilweise begründet werde, seit langem bekannt gewesen seien. Die EWL Areal AG habe den Stadtrat und die GPK über diese neue Situation sofort orientiert.

«Der Stadtrat ist natürlich alles andere als erfreut über diese Entwicklung», sagt Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) auf Anfrage. «Der Zeitpunkt dieser Preiserhöhung ist extrem unglücklich.» Dass der Kostendach-Werkpreis um 16 Prozent ansteigen soll, wurde nämlich erst bekannt, als der entsprechende B&A bereits bei der GPK vorlag. «Wir konnten dieses politische Verfahren nicht von uns aus stoppen», erläutert Bitzi. «Uns ist es aber wichtig, Transparenz herzustellen. Das Parlament sollte nicht auf der Grundlage von veralteten Zahlen entscheiden.» Mit derart unsicheren Grundlagen wäre eine Diskussion «sinnlos» gewesen. «Das Projekt ist schon so äusserst komplex», hält Bitzi fest.

Lage für Feuerwehr sei «prekär»

Die Exekutive stütze deshalb den Antrag der GPK, den B&A zur Überarbeitung zurückzuweisen. Darüber entscheiden wird das Parlament am 4. Mai. Der Stadtrat gehe davon aus, dass die EWL Areal AG ihre Analyse bis dahin vorlegen wird. Das werde es dem Stadtrat ermöglichen, den B&A entsprechend zu aktualisieren. Laut Mitteilung der EWL Areal AG kommt es automatisch zum Planungsstopp, wenn das Parlament dem Antrag der GPK folgt – wovon auszugehen ist.

Finanzdirektorin Franziska Bitzi Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. März 2020)

Franziska Bitzi betont, dass die Stadt Luzern beim EWL-Areal nicht als Bauherrin auftritt. Sie ist allerdings Mitaktionärin und künftige Mieterin. Neben Büroräumen soll für die Stadt im Areal auch ein neues Feuerwehrgebäude entstehen. Im jetzigen Gebäude neben dem Neubad sei die Lage «prekär». Wenn nicht bis 2030 ein Neubezug stattfinden könne, müsse man über eine Erdbebenertüchtigung des alten Gebäudes nachdenken.

«Es wäre bedauerlich, in ein so altes Gebäude frische Investitionen zu stecken.»

Auch den zu erwartenden Planungsstopp bedauert Bitzi: «Viele Nutzerinnen und Nutzer warten auf dieses Gebäude.» Wie es mit der konkreten Planung weitergehe, sei nun aber Sache der EWL Areal AG.

«Umfassende Lagebeurteilung» nötig

Neben der Stadt Luzern sind zudem Energie Wasser Luzern (EWL) und die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) Mitaktionäre. Diese seien «vom Projekt nach wie vor überzeugt», wird Erich Rüegg, Verwaltungsratspräsident der ewl Areal AG, in der Mitteilung zitiert. Die neue Situation zwinge allerdings zu einer «umfassenden Lagebeurteilung», so Rüegg. Die Medienstellen von EWL und ABL bestätigen diese Haltung auf Anfrage.

Das Projekt «Rotpol» steht schon seit längerem unter einem schlechten Stern. Vor kurzem wurde bekannt, dass die Stadt Luzern der EWL Areal AG ein Darlehen von 50 Millionen Franken sprechen will. Dies deshalb, weil das Projekt zu wenig rentabel sei. Ende 2022 wurde zudem bekannt, dass sich die Umsetzung um ein Jahr verzögern wird. Als Grund dafür nennt die EWL Areal AG nun ebenfalls die Halter AG. Der Totalunternehmer habe im Sommer 2022 «überraschend eine massive Verlängerung der Bauzeit» angekündigt.

Update folgt.