Stadt Luzern Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit zwei Autos – Führerschein wird ihr abgenommen Im Gebiet Biregg stiess eine betrunkene Fahrerin mit zwei Fahrzeugen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr kollidierte eine betrunkene Autofahrerin im Gebiet Biregg mit zwei Autos. Die 63-jährige Fahrerin war dabei, von der Hochrütistrasse nach rechts in die Grüneggstrasse einzubiegen, als sie in ein Auto prallte, welches nach links abbiegen wollte. Das schreibt die Luzerner Polizei. Nach der Kollision fuhr die Autofahrerin weiter und nur wenige Meter später in das Heck eines stehenden Fahrzeugs.

Bei beiden Kollisionen wurde niemand verletzt. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 2,24 Promille. Der Rettungsdienst brachte sie zur Kontrolle ins Spital. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Franken. (mha)