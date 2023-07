Stadt Luzern Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich erheblich Ein E-Bike Fahrer mit rund 1,5 Promille Alkohol im Blut stürzt auf der Spitalstrasse in Luzern. Er muss mit erheblichen Verletzungen ins Spital gefahren werden.

Ein 57-jähriger Mann war am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Spitalstrasse in Luzern unterwegs. Mit seinem bis zu 45 km/h schnellen E-Bike fuhr er vom Schlossberg in Richtung Kantonsspital, teilt die Luzerner Polizei mit. Im dortigen Baustellenbereich geriet der Mann zu stark nach links zum Trottoirrand und prallte gegen einen Leitpfosten der Baustelle. Erheblich verletzt musste er vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0.76 mg/l Blut, was etwa 1,5 Promille Atemalkohol entspricht. Der Verunfallte musste seinen Führerausweis abgeben. Die Spitalstrasse war kurzzeitig gesperrt. (se)