Stadt Luzern Bevölkerung kann 2024 über EWL-Areal abstimmen – abgespeckte Version verzichtet auf Strasseninspektorat und Stadtgrün Die Abstimmung ist für den Sommer 2024 geplant. Der geänderte Antrag des Stadtrats verzichtet auf zwei städtische Nutzungen. Die Auswirkungen auf die ursprünglichen Kosten sind noch nicht bekannt.

Voraussichtlich im Juni 2024 kann die Luzerner Stimmbevölkerung über den zweiten Finanzierungsschritt für das städtische «Rotpol»-Projekt auf dem EWL-Areal abstimmen. Dort soll nach den Plänen der Stadt Luzern ein «durchmischtes, nachhaltiges und ökologisches» Quartier entstehen, welches Wohnungen, Gewerberäume und Büros sowie eine neue Wache für die Feuerwehr und Zivilschutz- und Rettungsdienst-Stützpunkte beinhaltet.

So soll das EWL-Areal künftig aussehen, in der Mitte der Quartierplatz mit dem Roten Haus im Hintergrund, rechts ABL-Wohnbauten. Visualisierung: zvg

Konkret soll die Volksabstimmung am 9. Juni 2024 stattfinden. Das schreibt die Stadt Luzern am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Stadtrat hat beim Grossen Stadtrat in der Vergangenheit verschiedene Sonderkredite für das Projekt beantragt, wobei ein erster Antrag zum zweiten Finanzierungsschritt im Mai 2023 vom Grossen Stadtrat zurückgewiesen wurde. Für die Überarbeitung des Antrags setzt sich der Stadtrat eine Frist bis Anfang 2024. Unter anderem soll der Raumbedarf für die städtischen Nutzung reduziert werden, um Kosten zu sparen: «Vorgesehen ist, auf die ursprünglich geplanten Aussendepots für das Strasseninspektorat und Stadtgrün im zweiten Untergeschoss zu verzichten», heisst es in der Mitteilung.

Eine Abschätzung der finanziellen Auswirkungen auf die Sonderkredite seien derzeit noch nicht möglich, insbesondere da auch einige Abklärungen der EWL noch nicht abgeschlossen seien, teilt die Stadt weiter mit. «Die Resultate aller Abklärungen und deren finanzielle Auswirkungen werden Bestandteil des überarbeiteten Berichts und Antrages sein.» Klar ist: der ursprüngliche Antrag wurde vom Grossen Stadtrat unter anderem wegen der hohen Kosten zurückgewiesen. Die Bauunternehmung rechnete mit Erstellungskosten von 228 Millionen Franken für das Projekt in seiner damaligen Form. (mha)