Stadt Luzern Blockade um Villa Musegg: Jetzt sollen Private das historische Gebäude sanieren Für die Sanierung der Villa Musegg zeichnet sich eine Lösung ab: Die Stadt soll das Gebäude im Baurecht an Private abgeben.

Die Villa Musegg: Im Februar lehnte das Stadtparlament einen Sanierungskredit ab. Bild: Manuela Jans-Koch (15. 4. 2021)

Wie weiter mit der Villa Musegg? Der herrschaftliche Bau aus dem Jahr 1867, direkt neben der Museggmauer, muss dringend saniert werden. Verantwortlich dafür ist die Stadt Luzern als Besitzerin. Doch das Stadtparlament konnte sich nicht auf eine künftige Nutzung einigen. Der Kredit für die geplante Sanierung wurde im Februar zurückgewiesen.

Die Vorstellungen, wie die Villa künftig genutzt werden soll, gehen auch jetzt noch weit auseinander: Die SP wünscht sich eine möglichst öffentliche Nutzung. In einem Postulat, das auch von zwei Grünen unterzeichnet ist, wird für die Villa eine Zwischennutzung im Bereich Kultur und Kunst gefordert. Daraus sollen Erkenntnisse für die spätere, definitive Nutzung gewonnen werden.

Fünf Parteien und der Stadtrat sind dafür

Mitte, FDP, SVP, GLP und die Mehrheit der Grünen hingegen wollen weiterhin das Sanierungsprojekt des Stadtrats umsetzen, das im Februar im Parlament gescheitert ist: In der Villa sollen zwei Wohnungen sowie ein Bistro entstehen, im Nebengebäude Büros. Als Bauherrin soll allerdings nicht mehr die Stadt auftreten: Vielmehr soll die Villa im Baurecht an Private abgegeben werden. Diese Forderung richten die Parteien per Motion an den Stadtrat.

Die Motion sowie das SP-Postulat werden am Donnerstag im Stadtparlament behandelt. Der Stadtrat empfiehlt dem Parlament, die Motion zu überweisen und die SP-Forderung für eine Zwischennutzung abzulehnen. Schliesslich werde die Villa bereits zwischengenutzt: Durch die Time-out-Klasse sowie durch Kunstschaffende, die dort ihr Atelier haben. Letztere seien interessiert, weiterhin dort zu bleiben. Daher erübrige sich die Suche nach einer neuen Zwischennutzung. Einzig fürs Erdgeschoss müsse ab August eine neue Nutzung gefunden werden, da die Time-out-Klasse auszieht.

Der Stadtrat begrüsst derweil die Forderung der Motion, die Sanierung in private Hände zu geben. Zwar werde damit die Villa der Öffentlichkeit entzogen, doch der Park bleibe zugänglich. Auch die Buvette soll weiterhin im Park bleiben können, zudem soll gemäss der Motion ein öffentliches WC gebaut werden.

Symbolischer Baurechtszins statt hohe Rendite

Wer die Villa inklusive Nebengebäude im Baurecht übernehmen will, muss mit Investitionen von rund 6,2 Millionen Franken rechnen. Der Stadtrat betont, dass es sich eher um ein Liebhaber- als um ein Renditeobjekt handle. Der Aufholbedarf beim Unterhalt sei enorm: Seit vielen Jahren sei nur noch das Nötigste gemacht worden. Die letzte grosse Sanierung erfolgte 1967. 1980 und 2014 wurde das Dach teilweise saniert und 2017 die Stützmauer.

Hinzu kommt die geringe Privatsphäre der künftigen Bewohnenden, welche die Ertragsseite negativ beeinflusst. Dessen müssten sich Bauwillige bewusst sein, schreibt der Stadtrat. Im Gegenzug würde die Stadt wohl nur einen symbolischen Baurechtszins von 14'000 Franken pro Jahr verlangen. In diesem Punkt widerspricht der Stadtrat den Motionären. Insbesondere die Bürgerlichen hatten in der Parlamentsdebatte gefordert, die Renditeerwartungen deutlich nach oben zu schrauben. Demnach hätte für die grössere der beiden Wohnungen ein Mietzins von 8800 Franken pro Monat resultiert, was laut Stadtrat völlig unrealistisch ist.