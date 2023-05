Stadt Luzern Brand am Löwenplatz fordert ein Todesopfer – Bewohnerin erzählt: «Auf einmal kam Rauch in mein Zimmer» Ein Brand an der Friedenstrasse in Luzern endete tragisch: Eine Person verstirbt, vier wurden ins Spital eingeliefert. Dass es brannte, ist für einen betroffenen Ladenbesitzer wenig erstaunlich.

Die Feuerwehr im Einsatz. Bild: Leserreporter

An der Friedenstrasse 2 beim Löwenplatz in der Stadt Luzern ist es am Sonntagabend zu einem Brand gekommen. Dieser brach um zirka 21.50 Uhr in einem Zimmer im 6. Obergeschoss aus. Die Feuerwehr war mit 80 Personen vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gemäss Polizeisprecher Christian Bertschi ist beim Brand eine Person verstorben. Vier Personen erlitten Rauchvergiftungen und mussten hospitalisiert werden. Eine davon befinde sich in kritischem Zustand. Insgesamt wurden rund 30 Personen evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar.

In diesem Zimmer im 6. Obergeschoss brannte es. Bild: Luzerner Polizei

Man habe die evakuierten Personen umgehend an einen sicheren Ort gebracht, wo sie von der Zivilschutzorganisation Pilatus betreut worden seien, sagte Bertschi am Sonntagabend gegenüber «Pilatus Today». «Ein Grossteil der evakuierten Personen konnte in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Etwa ein halbes Dutzend musste anderweitig untergebracht werden», erklärt Christian Bertschi am Montagmorgen auf Nachfrage.

Viel Rauch war am Löwenplatz zu sehen. Bild: Leserreporter

Bewohnerin wird von Schreien aufgeschreckt

Unter den vier ins Spital eingelieferten Personen ist eine ältere Frau, die im 7. Stock des Hauses wohnt. Ihre Wohnung befindet sich also ein Stockwerk über dem Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist. Die Frau erzählt, sie habe am Sonntagabend plötzlich Schreie von draussen gehört. «Das waren Amerikaner, die panisch auf englisch ‹fire› geschrien haben.» Danach sei alles sehr schnell gegangen. «Auf einmal kam Rauch durch die Türe in mein Zimmer hinein, zuerst weisser und danach schwarzer Rauch», erzählt die Bewohnerin.

Sie erlitt nach eigenen Angaben eine leichte Rauchvergiftung. Mittlerweile gehe es ihr wieder besser. So konnte sie bereits aus dem Spital entlassen werden. Die ältere Dame hofft nun, dass sie bald wieder zurück in ihre Wohnung darf. Möglich ist das erst, wenn ihr Zimmer im 7. Stock komplett rauchfrei ist.

Das Gebäude an der Friedenstrasse 2. Screenshot: Google Maps

Ladenbesitzer zeigt sich genervt

Die Brandursache ist zwar weiterhin unklar, doch für den Ladenbesitzer des Schmuckgeschäfts Edessa Watches & Jewellery kommt der Vorfall nicht überraschend. Sein Shop befindet sich direkt beim Eingang des siebenstöckigen Gebäudes. Als unsere Zeitung vor Ort mit den Betroffenen spricht, erzählt der Ladenbesitzer: «Uns überrascht nicht, dass so etwas passiert. Es wohnen auch Junkies in diesem Haus.»

Teilweise würden betrunkene oder zugedröhnte Menschen im Treppenhaus schlafen. «Die rauchen dann auch im Haus drinnen», erklärt der Mann, der sich über die Zustände an der Friedenstrasse 2 genervt zeigt.

Die Zimmer werden als Sozialwohnungen betrieben

In der Liegenschaft leben rund 40 Personen. Für die Verwaltung ist die Bue Fundus AG zuständig. Die Einzelzimmer im Haus würden als Sozialwohnungen genutzt. Einen Teil der Mieten übernehme das Sozialamt, erklärt der Präsident der Bue Fundus AG, Roland Bürgisser. Ein Mitarbeiter der Verwaltung, Ralf Fioretti, fügt an: «Der Vorfall ist furchtbar.»

Auf die Vorwürfe des Ladenbesitzers angesprochen, zeigt sich Fioretti wenig beeindruckt. In den Wohnungen würden verschiedene Nationalitäten aus unterschiedlichen sozialen Schichten leben. Ein multikulturelles Haus also, Fioretti zieht dabei Vergleiche mit der Baselstrasse. Auch dort gebe es immer wieder Vorfälle.