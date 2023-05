Stadt Luzern Ursache für Brand an der Friedenstrasse geklärt – Opfer war ein 59-Jähriger Nach dem Brand an der Friedenstrasse am Sonntag konnte das Opfer mittlerweile identifiziert werden. Grund für den Brand war eine Fahrlässigkeit.

Am Sonntag, 30. April, endete ein Brand an der Luzerner Friedenstrasse tragisch: Eine Person kam ums Leben, nachdem in einem Zimmer ein Feuer ausgebrochen war. Nun ist klar, dass es sich beim Opfer um einen 59-jährigen Schweizer handelt. Der Mann wurde mittlerweile identifiziert, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Viel Rauch war am Löwenplatz zu sehen. Bild: Leserreporter

Der Mann war Bewohner des Zimmers, in welchem der Brand ausgebrochen war. Gemäss Brandursachenermittlung ist das Feuer auf eine Fahrlässigkeit des Opfers zurückzuführen. Nach dem Brand mussten vier weitere Personen mit Verletzungen in das Spital gebracht werden. Alle konnten das Spital in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Das Feuer brach damals um 21.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Friedenstrasse 2 aus. Der dadurch entstandene Sachschaden kann laut Polizei nicht beziffert werden. Insgesamt musste die Feuerwehr Stadt Luzern 38 Personen aus dem Gebäude evakuieren. Die tote Person wurde dabei bei Löscharbeiten entdeckt. Vonseiten der Feuerwehr standen 80 Personen im Einsatz.(lga)