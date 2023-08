Stadt Luzern Brand im Hotel Waldstätterhof – 137 Gäste mitten in der Nacht evakuiert Ein Feuerwehreinsatz beim denkmalgeschützten Hotel sorgte in der Nacht auf Donnerstag für Aufsehen. Verletzt wurde niemand. Die Abklärungen zur Brandursache laufen.

Blaulicht, Sirenen und verdutzte Hotelgäste – im Hotel Waldstätterhof an der Zentralstrasse in Luzern hat es in der Nacht auf Donnerstag gebrannt. Bilder zeigen Feuerwehrfahrzeuge vor dem denkmalgeschützten Gebäude und evakuierte Gäste.

Feuerwehreinsatz nach Brandalarm im Luzerner Hotel Waldstätterhof. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 10. 8. 2023)

137 Hotelgäste mussten ihre Zimmer mitten in der Nacht für kurze Zeit verlassen. Bild: Meret Häuselmann (Luzern, 10. 8. 2023)

Der Brandalarm wurde um zirka 1.30 Uhr ausgelöst. Gebrannt hat es im Bad eines Hotelzimmers, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage erklärt. Sieben Feuerwehrleute seien vor Ort gewesen und hätten das Feuer innert 20 Minuten gelöscht gehabt; «eine relativ kurze Geschichte», so Polizeisprecher Christian Bertschi. Verletzte habe es keine gegeben. Warum es brannte und welchen Schaden das Feuer angerichtet hat, ist laut der Polizei noch unklar. Die Abklärungen dazu seien im Gange.

Möglicherweise könne der Brand auf fahrlässiges Verhalten von Hotelgästen zurückzuführen sein, so Hotelier Thorsten Fink auf Anfrage. Er vermutet, dass der durch das Feuer angerichtete Sachschaden zwischen 5000 und 10’000 Franken liegt. «Dazu kommt eine nicht unerhebliche Umsatzeinbusse, weil das Zimmer nun etwa zwei Wochen lang nicht belegt werden kann.»

Traditionsreiches Haus Der «Waldstätterhof» Luzern blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück. Das 1898 erbaute Hotel verfügt über 96 Einzel- und Doppelzimmer im gehobenen Segment. Die denkmalgeschützte Fassade des Hauses besticht durch ihren Neo-Renaissancestil und die detailreichen Fassadenmalereien. (dvm)

Auch für die Hotelgäste sei der Vorfall ein Ärgernis gewesen, so Fink weiter. 137 Gäste hätten das Hotel nach dem Brandalarm mitten in der Nacht für kurze Zeit verlassen müssen. Schlussendlich aber sei man mit «einem blauen Auge» davongekommen. «Wir sind sehr froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist.» Das Rettungskonzept habe hervorragend funktioniert, sowohl von der technischen als auch von der menschlichen Seite. «Es haben alle super reagiert». (dvm)