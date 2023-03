Stadt Luzern Bürgerliche und Grüne wollen die Villa auf Musegg im Baurecht abgeben Die Parteien bestehen darauf, dass die Villa möglichst rasch saniert werden soll – und der umliegende Park öffentlich bleibt.

Die geplante Sanierung der Villa auf Musegg in Luzern wurde im Februar vom Grossen Stadtrat bachab geschickt. Nun stellen alle Parteien – mit Ausnahme der SP – eine neue Idee in den Raum: Die Stadt soll die Villa mit angrenzender Remise im Baurecht abgeben. In einer dringlichen Motion wird der Stadtrat dazu aufgefordert, einen entsprechenden Bericht und Antrag auszuarbeiten.

Wie geht es weiter mit der Villa auf Musegg? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. 12. 2022)

Da der Vorstoss von SVP, FDP, GLP, Grünen, Mitte und dem Parteilosen Silvio Bonzanigo gestützt wird, zeichnet sich schon jetzt eine Überweisung ab. Die Unterzeichnenden wollen die Abgabe im Baurecht mit mehreren Rahmenbedingungen verknüpfen. So müsse garantiert sein, dass der umliegende Park weiterhin öffentlich zugänglich bleibt. Auch der Betrieb einer Buvette, wie sie seit Sommer 2021 besteht, soll weiterhin möglich sein.

Zudem müsse die historische Bausubstanz «möglichst zeitnah» saniert werden. Dabei solle man – soweit dies mit der neuen Nutzung vereinbar ist – dem Sanierungskonzept folgen, das im Bericht und Antrag vom November 2022 ausgearbeitet wurde. Die künftige Bauherrschaft soll sich also ausgerechnet an jenem Konzept orientieren, zu dem sich die Parteien im Februar selbst nicht durchringen konnten.