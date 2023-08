Stadt Luzern Bus muss wegen Auto abrupt abbremsen – drei Personen verletzt Bei einem Stoppunfall mit einem VBL-Bus sind drei Personen verletzt worden. Eine davon musste ins Spital – von einer weiteren fehlt jede Spur.

Drei Verletzte, davon eine im Spital und eine vermisst: Am Freitagvormittag kam es am Bahnhofplatz in der Stadt Luzern zu einem Stoppunfall. Darin involviert waren ein VBL-Bus sowie ein Auto. Der betroffene Autofahrer fuhr kurz vor 11.15 Uhr von der Pilatusstrasse her in Richtung Bahnhofplatz. Bei der Einmündung wollte er nach rechts abbiegen, wobei auf der rechten Fahrspur der Bus angefahren kam. Dabei musste der Buschauffeur abrupt bremsen, um eine Kollision zu vermeiden, wie die Luzerner Polizei schreibt.

Drei Fahrgäste stürzten daraufhin und zogen sich Verletzungen zu. Einer der Männer wurde deswegen ins Spital gefahren, während ein weiterer sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben wird. Noch eine andere verletzte Person soll die Unfallstelle derweil noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen haben, ohne ihre Angaben zu hinterlassen. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (lga)