Stadt Luzern VBL-Bus muss wegen Auto bremsen – drei Personen verletzt In der Stadt Luzern musste ein Bus abrupt bremsen. Mehrere Passagiere stürzten.

In der Stadt Luzern musste am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr ein Gelenktrolleybus der VBL stark bremsen. Drei Fahrgäste stürzten und wurden verletzt. Einer davon, ein 87-jähriger Mann, zog sich erhebliche Verletzungen zu. Die Verletzten mussten vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden, wie die Polizei in einem Communiqué schreibt.

Zum Unfall kam es, als ein Bus vom Kasernenplatz in Richtung Pilatusplatz unterwegs war. Zur gleichen Zeit fuhr ein Auto neben dem Bus in die gleiche Richtung und bog dann nach rechts in die Klosterstrasse ab. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste der Busfahrer stark bremsen. (rem)